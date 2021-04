Discord lance son concurrent à Clubhouse avec les “Stage Channels”

Clubhouse connait un énorme succès avec ses salons de discussion vocale. Les géants de la tech veulent leur part du gâteau. Discord est parmi les premiers à dégainer avec ses Stage Channels.

Comme toujours, dès lors qu’un service connait un succès retentissant, vous pouvez être sûr que la fonctionnalité sera copiée par un certain nombre d’acteurs de la tech, et notamment par les géants du secteur. C’est le cas avec Clubhouse et ses salons de discussion vocale. Discord lance ainsi ses Stage Channels.

Discord lance son concurrent à Clubhouse

À l’heure actuelle, Clubhouse est assurément la plate-forme sociale à copier, dans l’espoir de faire mieux. Nous savons déjà, par exemple, que Twitter travaille sur une fonctionnalité similaire et nous apprenions le mois dernier que Discord travaillait apparemment lui aussi sur sa propre version de Clubhouse. Et il s’avère que ces rapports étaient avérés.

Voici ce qu’il faut savoir des Discord Stage Channels

En effet, Discord annonce aujourd’hui l’arrivée de ses Stage Channels. Ceux-ci fonctionnent de la même manière que Clubhouse. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Clubhouse est une application de media social qui permet aux utilisateurs de rejoindre des clubs partageant certains centres d’intérêt et d’organiser des discussions vocales entre membres de ces clubs.

Selon la description officielle de ces Stage Channels de Discord, “les Stages peuvent être particulièrement utiles dans les situations où vous organisez des événements avec votre serveur, comme des sessions de questions/réponses ou des interviews, pour les clubs de lecture où les intervenants évoquent leurs livres préférés ou simplement pour chanter toute la nuit en karaoké. Adieu les interventions non contrôlées, les prises de parole intempestives ou ce silence toujours gênant avant d’attendre ‘oh, je suis en ligne ?'”

Discord a grandement gagné en popularité ces dernières années, et pas uniquement chez les gamers. Les entreprises qui veulent créer des plates-formes interactives et dynamiques pour leurs clients s’y retrouvent aujourd’hui. Et récemment, une rumeur voudrait que Microsoft soit intéressé par racheter la plate-forme. À suivre !