Digimon Survive : le RPG axé tactique et survie sera encore en retard

Toei Animation officialise le troisième report de Digimon Survive.

Alors que l’éditeur japonais Bandai Namco et le studio Witchcraft ont décidé de rester silencieux depuis de nombreux mois concernant l’avance du développement de Digimon Survive, un récent rapport financier de Toei Animation (détenteur des droits de la licence) mentionne le “survival simulation RPG” dans la catégorie “troisième trimestre 2022 et au-delà“, ce qui signifie que la sortie de ce nouvel opus est désormais prévue entre le troisième et le quatrième trimestre de l’exercice fiscal.

Un troisième report qui ne surprendra plus les joueurs. Annoncé en juillet 2018 dans le magazine V-Jump, Digimon Survive devait à la base sortir en 2019 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam) avant d’être repoussé en 2020 puis en 2021. Pour le moment, Bandai Namco n’a rien confirmé, mais le document du célèbre studio de production de films et séries d’animation est une preuve suffisante.

Plusieurs types de gameplay dans Digimon Survive

Dans Digimon Survive, le but sera de faire face à de nombreuses difficultés et affronter de puissants ennemis. Les choix de Takuma Momozuka, Minoru Hyuuga, Aoi Shibuya, Saki et Shuuji peuvent s’avérer déterminants pour les évolutions de leur monstre et même pour toute l’histoire. Plusieurs étapes de lecture peuvent entraîner différents chemins et différentes digivolutions. En fonction de certaines conséquences, des personnages pourront mourrir.