Die Hard 2 : un meilleur film de Noël que Die Hard

Die Hard 2 dépasse son prédécesseur, Die Hard, en offrant une expérience cinématographique de Noël plus riche et plus captivante.

Tl;dr Die Hard 2 est aussi un film de Noël avec beaucoup de références festives.

Le film repose sur le charme de Bruce Willis et une intrigue bien tournée.

Le film est disponible en streaming sur Hulu-Disney+.

Die Hard 2 : un film de Noël explosif

Quand on pense aux films de Noël, Die Hard, malgré les débats autour de son statut, est souvent évoqué. Cependant, sa suite, Die Hard 2, mérite également d’être considérée comme un film de Noël, malgré sa qualification de film d’action interdit aux moins de 17 ans.

Un remake festif plein d’action

Die Hard 2 est en quelque sorte une refonte du premier film, mais l’action est transférée d’un gratte-ciel à un aéroport. Grâce au charme persistant de Bruce Willis et à une révélation surprenante dans le troisième acte, le film de Renny Harlin fonctionne bien. Sa reconnaissance en tant que film de Noël provient principalement des nombreuses références à la fête qui y sont faites.

Des références festives abondantes

Comme dans le premier film, Die Hard 2 est truffé de références au temps des fêtes. Ce sont ces éléments, ainsi que le décor neigeux omniprésent, qui font sentir le deuxième film encore plus comme un film de Noël que le premier. De plus, le chaos de Noël est parfaitement illustré par l’agitation d’un aéroport bondé, exacerbée par la présence de terroristes.

La bande sonore de Die Hard 2 comprend également des classiques de Noël tels que “Carol of the Bells” et “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!”. De plus, certains dialogues font directement référence à la fête, renforçant encore plus l’identité festive du film.

Un compagnon à Die Hard

En fin de compte, Die Hard 2 est avant tout un complément au film de McTiernan. Les deux films ont un ton très similaire, ce qui n’est pas le cas de Die Hard with a Vengeance, qui se rapproche plus du genre « buddy cop ».

Vous pouvez regarder Die Hard 2 en streaming sur Hulu-Disney+. Alors, pourquoi ne pas ajouter un peu d’action à vos festivités cette année ?