Dexter: Original Sin — Les fans se mobilisent après l’annulation de la série

Après l’annonce de l’annulation de Dexter: Original Sin, de nombreux fans manifestent leur mécontentement et s’organisent pour tenter de sauver la série. La mobilisation sur les réseaux sociaux témoigne de l’attachement du public à ce prequel tant attendu.

Tl;dr Paramount annule Dexter: Original Sin malgré son succès.

malgré son succès. Les fans lancent des pétitions pour sauver la série.

La fusion Paramount-Skydance impacte d’autres projets dérivés.

Une annulation qui surprend et indigne

Le couperet est tombé : malgré un engouement massif du public, Paramount a pris la décision de mettre fin à Dexter: Original Sin. Cette annonce, que beaucoup jugent brutale au vu du succès rencontré par le préquel, a rapidement suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Fait notable, la série avait établi des records d’audience pour une production de Showtime, s’imposant comme un phénomène télévisuel que peu imaginaient voir disparaître si tôt.

Pétitions et mobilisation des fans

Dès l’annonce de l’arrêt, les aficionados n’ont pas tardé à réagir. Pour faire entendre leur voix et tenter de sauver leur série favorite, plusieurs pétitions ont été lancées en ligne. Parmi elles, celle portée par un certain Samuel McKay sur Change.org, qui a déjà réuni plus de 6 500 signatures en l’espace de deux jours. La communauté espère ainsi pousser Paramount à revenir sur sa décision. Cependant, il est difficile de savoir si cette mobilisation suffira à infléchir la position du groupe.

L’ombre d’une fusion stratégique

À l’origine de ce revirement inattendu : la récente fusion entre Paramount et Skydance. Les nouveaux dirigeants ont choisi de revoir en profondeur la stratégie de contenu du géant américain, ce qui s’est traduit par la suppression d’Original Sin. Le groupe entend désormais miser davantage sur Dexter: Resurrection, poursuivant ainsi l’histoire avec l’incontournable Michael C. Hall dans le rôle-titre. Ce recentrage laisse craindre pour d’autres projets dérivés – telle qu’une série préquelle autour du « Trinity Killer » – qui pourraient ne jamais voir le jour.

L’avenir incertain des spin-offs Dexter

Si l’impact réel des mouvements de fans reste incertain – même si le cas du « Snyder Cut » rappelle que tout n’est jamais complètement joué –, le sort des autres spin-offs potentiels s’annonce lui aussi compromis. En attendant un hypothétique retournement de situation chez Paramount, les amateurs devront se contenter des prochaines aventures annoncées pour Dexter… ou croiser les doigts pour une issue inespérée.