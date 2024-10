Deuxième film du Seigneur des Anneaux par Warner Bros : confusion suite à la confirmation de Gandalf

La confirmation de Gandalf dans le second nouveau film du Seigneur des Anneaux de Warner Bros sème la confusion !

Tl;dr Gandalf pourrait réapparaître dans le troisième film du Seigneur des Anneaux.

Il pourrait y avoir peu de lien entre le Hunt for Gollum et son film suivant.

Le troisième film pourrait raconter une histoire de Gandalf au début du Troisième Âge.

Le retour incertain de Gandalf

Le Seigneur des Anneaux, une franchise historique, prépare trois nouveaux films. Cependant, le troisième volet suscite une certaine confusion suite à la confirmation que Gandalf y fera probablement une apparition. En effet, le rôle de Gandalf dans le film à venir de Warner Bros. soulève de nombreuses questions, notamment en ce qui concerne le rôle de ce personnage emblématique, dont l’histoire aurait déjà été largement couverte par les films précédents.

L’intrigue incertaine du troisième volet

Gandalf n’apparaîtra pas dans le film d’animation de 2024 The War of the Rohirrim, mais sa présence est presque confirmée dans le film suivant, The Hunt for Gollum, qui couvre la recherche de Gollum par Gandalf. Ian McKellen a déjà été sollicité par Warner Bros. pour reprendre son rôle de Gandalf dans The Hunt for Gollum, et il a exprimé son enthousiasme à ce sujet. Cependant, Philippa Boyens, productrice et scénariste du Seigneur des Anneaux, a confirmé que Gandalf apparaîtra probablement dans le film suivant The Hunt for Gollum, mais n’a pas confirmé l’intrigue du film, rendant le tout très énigmatique.

Le rôle de Gandalf dans le troisième film

Le rôle de Gandalf dans le film The Hunt for Gollum est assez clair, mais quelle partie il pourrait jouer dans une suite reste à voir. Warner Bros. a initialement confirmé qu’après The War of the Rohirrim, deux nouveaux films seraient sortis, suggérant une continuité entre les deux. Cependant, Philipa Boyens a confirmé que The Hunt for Gollum « n’est pas deux films« . De plus, il semble qu’il pourrait y avoir peu ou pas de lien entre The Hunt for Gollum et son film suivant, laissant le rôle de Gandalf dans le troisième film prévu de Warner Bros. incertain.