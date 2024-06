Deux séries TV avec des dinosaures à découvrir avant “Jurassic World 4” en 2024

Jurassic World 4 sortira le 2 juillet 2025. Voici des séries avec des dinosaures à (re)découvrir pour patienter.

Une nouvelle ère pour Jurassic Park

L’attente est longue pour les fans de la franchise Jurassic Park, avec la sortie du très attendu Jurassic World 4 prévue pour le 2 juillet 2025. Il s’agit du dernier opus de cette saga emblématique de science-fiction qui a débuté en 1993. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, Jurassic World 4 ne sera pas une suite du trio Jurassic World avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Au contraire, il marquera le début d’une nouvelle ère, avec une nouvelle histoire et un nouveau casting.

Deux séries pour combler l’attente

Le calendrier 2024 a offert aux fans de dinosaures deux excellentes séries pour combler l’attente avant la sortie de Jurassic World 4. La première, Jurassic World: La Théorie du Chaos, est une série animée Jurassic Park qui a été lancée en mai 2024. La série suit “The Nublar Six” alors qu’ils découvrent un complot qui menace la vie des dinosaures et des humains. En parallèle, la série ARK: The Animated Series propose une approche différente, avec une histoire passionnante centrée sur Helena Walker, une paléontologue transportée de manière inattendue sur une île peuplée de dinosaures et de créatures préhistoriques.

Le choix est vaste pour les amateurs de dinosaures

En plus de ces deux séries, de nombreuses autres séries et documentaires explorent le thème des dinosaures. Parmi elles, citons par exemple la série Nick Cutter et les Portes du temps de 2007 et son spin-off Les Portes du temps : Un nouveau monde, ou encore Terra Nova, sortie en 2011. Les documentaires ne sont pas en reste, avec des productions telles que Ancient Earth: Dinosaurs of the Frozen Continent qui explore la vie préhistorique dans l’Arctique, ou Planète préhistorique qui offre une vue d’ensemble de la vie sur Terre il y a des millions d’années.