Deux acteurs du Seigneur des Anneaux font un caméo surprenant dans War of the Rohirrim

Dans une apparition surprise, deux acteurs du Seigneur des Anneaux se distinguent dans la Guerre des Rohirrim, ajoutant un autre niveau d'excitation à cette aventure épique au cœur de la Terre du Milieu.

Tl;dr « The War of the Rohirrim » est un nouveau projet d’animation de Middle-earth.

L’histoire se concentre sur un chapitre important mais pas monumental de l’histoire de Rohan.

Les acteurs Billy Boyd et Dominic Monaghan font une apparition surprenante dans le film.

Un nouveau voyage en Terre du Milieu

Les amateurs de l’univers de Tolkien ont de quoi se réjouir. Après « Rings of Power » et « Hunt for Gollum », un nouveau chapitre de l’histoire de Middle-earth s’ouvre avec « The War of the Rohirrim ». Cette fois, pas de grandes révélations ou de mystères à résoudre mais plutôt une plongée dans un événement important, bien que pas monumental, de l’histoire de Rohan.

« The War of the Rohirrim » est le premier projet d’animation de Middle-earth depuis « The Return of the King » de Rankin/Bass en 1980. Contrairement à « Rings of Power », qui sert d’explication à un grand événement, ce film est une histoire autonome, ponctuée de références et de caméos, centrée sur un chapitre spécifique de l’histoire de Rohan.

Un film pour tous les amateurs de fantaisie

L’un des attraits de « War of the Rohirrim » est sa capacité à captiver même ceux qui ne sont pas familiers avec les trilogies de Peter Jackson. Cette épopée fantastique animée met en scène une princesse embrassant son rôle de guerrière et de leader en pleine guerre avec les tribus des collines. Le film offre tout ce que l’on attend d’un film « Le Seigneur des Anneaux » : des créatures fantastiques, des discours épiques, des charges de cavalerie arrivant à la dernière minute pour sauver la situation, des sièges mémorables avec de l’action à profusion, et oui, même des anneaux.

Des caméos surprenants

Et comme toute bonne histoire de Middle-earth, « The War of the Rohirrim » réserve quelques surprises. Parmi elles, deux caméos de stars bien-aimées de la trilogie du Hobbit que vous auriez pu manquer : Billy Boyd et Dominic Monaghan. Les deux acteurs, qui ont travaillé ensemble depuis la sortie de la trilogie « Le Seigneur des Anneaux », apparaissent brièvement dans le film, dans des rôles qui vous surprendront.

Boyd et Monaghan interprètent deux orcs, Shank et Wrot, que nous rencontrons alors que les peuples de Rohan se réfugient dans le Hornburg. Leur apparition est un clin d’œil amusant qui rend hommage à la trilogie originale, tout en offrant un moment de légèreté dans le récit.

Alors que l’univers de Tolkien continue de s’étendre, « The War of the Rohirrim » s’affirme comme une addition solide et passionnante à la mythologie de Middle-earth.