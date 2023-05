Despelote : une aventure narrative sur l’enfance et le football

Du football avec un assemblage de photos de références et de textures réelles issues de la capitale de l'Équateur.

Créé par Julian Cordero et Sebastian Valbuena, Despelote plonge les joueurs dans les rues et les parcs de Quito à travers les yeux et les oreilles d’un garçon de huit ans. Ils peuvent dribbler, passer et tirer sur un ballon de football dans la ville, et voir ce qui se passe au moment de le botter dans la direction de quelqu’un. Ils peuvent également sentir la ville changer à mesure que l’Équateur se rapproche plus que jamais de la qualification pour la Coupe du Monde.

Un trailer pour Despelote

Nick Suttner, directeur éditorial de Panic, a déclaré :

Nous avons vraiment été séduits par Despelote lorsqu’il nous est parvenu – une lettre d’amour profondément transportante à une époque et un lieu particuliers, racontée d’une manière si ironique et charmante qu’elle réussit à se sentir universelle en même temps. Nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à la faire connaître au monde entier.

Despelote sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam en 2024.