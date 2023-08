Des milliardaires de la tech achètent du terrain près de San Francisco pour créer leur propre utopie. Les résidents seront-ils d'accord ?

Depuis des années, une petite société du nom de Flannery Associates achète des terrains au nord-est de San Francisco, dans le comté de Solano. Des centaines de propriétaires qui ont reçu des offres très alléchantes pour leurs propriétés se demandaient qui pouvait bien être derrière ces acquisitions qui représentent aujourd’hui des milliers d’hectares.

Un nouvel article du New York Times dévoile le pot-aux-roses : un groupe de milliardaires de la tech souhaite créer sa propre ville. Parmi ceux-ci, Marc Andreessen de la société d’investissement Andreessen Horowitz et le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman. On citera aussi Chris Dixon, qui gère le fonds de crypto de la société Andreessen Horowitz, ainsi que les fondateurs de la société de paiement Stripe. Même Laurene Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs, est impliquée.

Selon l’article, la tête pensante derrière Flannery Associates est un ancien trader de Goldman Sachs du nom de Jan Sramek, un surdoué du monde de la finance. Dans une présentation de 2017 de l’entreprise, on peut lire la chose suivante concernant son objectif : “Récupérer une zone aride de collines traversée par une route à deux voies entre des banlieues et des terres rurales et la convertir en une communauté de dizaines de milliers de résidents, avec une énergie propre, des transports publics et une vie urbaine dense.”

Les résidents seront-ils d’accord ?

Il est cependant étrange que Flannery Associates ait choisi de garder dans l’ombre les locaux pendant si longtemps. L’entreprise a opéré dans un tel secret que même les membres du Congrès de la région ne connaissaient pas l’identité des acteurs du projet.

Cependant, l’entreprise n’a fait tomber son masque que la semaine dernière, prenant contact avec les autorités et demandant à pouvoir présenter son projet.

Pourquoi ? La raison est probablement que tous ces achats de terres et de propriétés par Flannery Associates n’ont pas été réalisés pour une utilisation résidentielle. Cela signifie qu’il va falloir convaincre les locaux de voter un reclassement. L’entreprise espère que la promesse d’emplois, de nouvelles habitations et d’espaces publics saura les convaincre.

Mais les résidents actuels n’ont qu’à regarder quelques dizaines de kilomètres au sud de Silicon Valley pour voir quelles pourraient être les conséquences de ce genre de projet.