Le stablecoin USDC plonge après l’effondrement de la Silicon Valley Bank

L'USDC dévisse suite à l'effondrement de la Silicon Valley Bank. Des remous du stablecoin qui pourraient avoir de terribles conséquences.

L’effondrement soudain de la Silicon Valley Bank (SVB) a affecté la valeur de la cinquième plus grosse crypto-monnaie du monde, faisant augmenter les craintes d’un effet domino sur les sociétés du Web3. Ce samedi, le USD Coin est tombé à un record de 0,87 $ après que Circle, l’entreprise qui gère le stablecoin, a communiqué qu’environ 3,3 milliards de dollars sur sa réserve de cash de 10 milliards de dollars pour soutenir l’USDC étaient détenus par SVB.

Comme The Guardian le précise, cette chute est sans précédent. En tant que stablecoin, la valeur de l’USDC est supposée rester stable grâce à son adossement au dollar américain. Selon les données de CoinGecko, la valeur la plus basse jamais atteinte précédemment par USDC était d’environ 0,97 $ en 2018. Plus récemment, la monnaie était tombée à 0,99 $ après l’effondrement de Three Arrows Capital. À l’heure d’écrire ces lignes, l’USDC vaut approximativement 0,95 $.

La créatrice de Web3 is Going Just Great, Molly White, suggère que les conséquences d’une telle baisse prolongée de l’USDC pourraient être “énormes”. Un grand nombre d’autres stablecoins, dont FRAX et DAI, utilisent USDC comme garantie. Ce vendredi, Circle déclarait qu’elle “continuerait d’opérer normalement” tandis qu’elle attend davantage d’informations quant à la suite des événements pour les clients de la SVB. “Ce jeudi, nous avons initié les transferts de ces fonds vers d’autres banques partenaires. Bien que ces transferts n’aient pas encore été finalisés à la fermeture ce vendredi, nous avons toute confiance dans la gestion de la situation de la SVB par la FDIC et restons prêts à recevoir ces fonds”, déclarait Circle ce samedi, ajoutant que 5,4 milliards de dollars de ses actifs en cash sont détenus par BNY Mellon, “l’une des plus grandes et des plus stables institutions financières du monde”.

previously people were arguing that USDC had only lost its peg on the less deep exchanges (kraken, gemini)

down just about everywhere now. going to be a rough weekend, i think. pic.twitter.com/4BCW6Lael9

— Molly White @ SXSW (@molly0xFFF) March 11, 2023