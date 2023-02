Dell s'apprête à licencier pas moins de 6 650 employés, une situation qui ne devrait pas s'arranger de sitôt.

Les expéditions de PC sont en nette baisse à cause d’une économie en berne et des suites de la pandémie, et la situation est particulièrement délicate pour Dell. L’entreprise annonce une vague de licenciements d’environ 5 % de sa masse salariale, soit environ 6 650 postes, pour faire face à “un environnement économique mondial difficile”. Les précédentes mesures de réduction des coûts, comme le gel des embauches externes, n’ont pas suffi, selon le directeur des opérations Jeff Clarke. Un marché qui “continue de s’éroder” nécessite d’autres actions, explique-t-il.

Ces licenciements s’accompagnent de changements organisationnels et de “réinitialisations”, selon Jeff Clarke. Ceci inclut aussi les ventes et les services ainsi que l’ingénierie qui, désormais, se concentrent sur les “offres prioritaires”. Bloomberg précise que ces licenciements verront la masse salariale de Dell descendre à son niveau le plus bas depuis six ans, 39 000 employés de moins que ce qu’elle avait au début de la pandémie en janvier 2020.

Dell fut l’un des plus importants bénéficiaires de la pandémie alors que les gens avaient besoin de PC pour travailler de chez eux. Maintenant que cette phase est derrière nous, la dépendance de l’entreprise aux ordinateurs (environ 55 % de ses revenus) devient un handicap – particulièrement dans un climat économique où le pouvoir d’achat est en baisse -. Garnet et IDC estiment que les expéditions de machines Dell ont diminué de 16 % en 2022 par rapport à l’année précédente et de 37 % au dernier trimestre. C’est l’une des baisses les plus importantes parmi les revendeurs de PC. Seul Acer a fait pire avec une diminution de 41 % sur le dernier trimestre 2022.

Ce n’est là que la dernière des vagues de licenciements à ce jour chez les géants de la tech. Et elle survient quelques mois après celle initiée par son principal concurrent HP, qui s’est séparé de pas moins de 6 000 salariés. Certaines entreprises de la tech ont réussi à éviter les licenciements et ont même bien performé, comme Apple. La situation de Dell semble en tous les cas directement liée à la situation économique mondiale. À suivre !