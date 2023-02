Apple travaillerait sur un iPhone “Ultra” encore plus onéreux

Et si l'iPhone 15 accueillait un modèle "Ultra" ? C'est ce que croit savoir le journaliste Mark Gurman de Bloomberg.

L’année prochaine pourrait voir l’introduction d’un tout nouvel iPhone haut de gamme. Si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg, Apple envisagerait de commercialiser un iPhone “Ultra” plus onéreux encore qui se positionnerait donc au-dessus des iPhone Pro et Pro Max. Cet appareil pourrait arriver en début d’année prochaine.

Et si l’iPhone 15 accueillait un modèle “Ultra” ?

Mark Gurman avait précédemment rapporté que la firme de Cupertino avait envisagé de renommer le futur iPhone 15 Pro Max en iPhone 15 Ultra. Aujourd’hui, le journaliste explique que des signes suggèrent que la marque à la pomme en profiterait plutôt pour lancer un iPhone plus puissant et plus cher. Plus précisément, Mark Gurman fait référence à un commentaire fait récemment par le PDG d’Apple, Tim Cook : “L’iPhone est devenu si important dans la vie des gens”, déclarait-il à des analystes lorsque interrogé pour savoir si le tarif moyen de l’iPhone était viable. “Je pense que les gens sont vraiment prêts à beaucoup pour avoir le meilleur dans cette catégorie.”

C’est ce que croit savoir le journaliste Mark Gurman

Difficile cependant de savoir comment Apple différencierait ce nouveau modèle. Mark Gurman suggère que l’iPhone Ultra pourrait embarquer un processeur plus rapide, un meilleur module photo que les Pro et Pro Max et même un écran plus grand. “Il pourrait aussi y avoir des fonctionnalités plus avant-gardistes, comme la disparition du port de recharge”, ajoute-t-il.

Des rumeurs concernant les iPhone 15 laissent aussi entendre que la firme de Cupertino cherche déjà davantage de moyens de différencier les modèles Pro des modèles “basiques”. Par exemple, un récent rapport affirmait que les variantes Pro à venir pourraient être compatibles avec le Wi-Fi 6E, tandis que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus se contenteraient du simple Wi-Fi 6. Les modèles Pro pourraient aussi avoir d’autres atouts à faire valoir, comme un châssis repensé en titane, avec des boutons haptiques pour le volume et l’alimentation. Apple pourrait aussi équipe le Pro Max d’un objectif périscope.