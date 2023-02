Comment accélérer les vidéo slow-motion sur iPhone

L'iPhone permet d'éditer les vidéos très facilement. Il est aussi possible d'accélérer une vidéo ou une simple portion. Voici comment.

Le slow motion est l’une des fonctionnalités les plus cool de la caméra de l’iPhone. En filmant avec un taux de rafraîchissement élevé et en lisant la vidéo à un taux plus bas, le slow-motion permet de mettre l’accent sur quelques images. Mais vous pourriez avoir besoin d’accélérer un peu la vidéo pour que le ralenti dure moins longtemps ou pour correspondre davantage à la vitesse du reste de la vidéo.

Heureusement, il y a un moyen facile d’accélérer une vidéo en slow-motion sur votre iPhone. Vous n’avez pas besoin d’outil tiers pour ce faire, il suffit d’utiliser l’éditeur natif de l’app Photos. Voici comment procéder :

Ouvrez l’app Photos sur votre iPhone. Trouvez la vidéo à accélérer et tapotez dessus pour l’ouvrir. Tapotez sur le bouton “Éditer” dans le coin supérieur droit. Tapotez sur le bouton “Vitesse” en bas de l’écran. Cela fait apparaître un bouton à ajuster. Il y a deux types de barres verticales ; les plus petites l’une à côté de l’autre reflètent la vitesse normale de la vidéo. Les plus grandes, plus éloignées, indiquent la portion dont la vitesse a été ralentie. Pour augmenter la vitesse, déplacez l’une des deux grandes lignes vers l’autre pour combler l’écart. Si vous ne voulez pas supprimer tout l’effet slow-motion, déplacez seulement les grandes lignes jusqu’au moment où vous voulez que la vidéo soit ralentie. Enfin, tapotez sur le bouton “Terminé” dans le coin supérieur droit pour enregistrer.

Il n’y a pas d’outil natif sur l’iPhone pour accélérer des vidéos “normales”. Il faut donc passer par un logiciel tiers sur l’App Store. Une option : l’app iMovie, gratuite, d’Apple. Le processus est similaire :

Téléchargez et installez iMovie sur votre iPhone. Tapotez sur “Créer un projet” dans le menu “Projets” de l’app. Dans l’onglet “Nouveau projet”, sélectionnez “Film”. Sélectionnez la vidéo à éditer dans votre galerie et tapotez sur “Créer un film” en bas de l’écran. iMovie va ajouter la vidéo à une timeline. Tapotez sur le clip puis sélectionnez l’icône en forme de compteur de vitesse dans le menu outils. Vous devriez voir un slider au-dessus de l’icône du compteur de vitesse. Il y a une tortue d’un côté et un lièvre de l’autre. Pour accélérer, déplacez le slider vers la droite, vers le lièvre. Tapotez sur “Terminé” dans le coin supérieur droit pour enregistrer votre projet.

N’oubliez pas qu’accélérer une vidéo a un effet sur le son. Si cela arrive, il vous faudra supprimer le son ou utiliser une autre piste audio.

Une autre app que vous pouvez utiliser, InShot. Si vous voulez une vidéo de style professionnel ou que vous souhaitez davantage de fonctionnalités, c’est l’outil parfait. Voici comment procéder :

Téléchargez InShot sur l’App Store et lancez-la. Sélectionnez “Vidéo” sur la page d’accueil puis tapotez sur “Nouveau” pour créer un projet. Sélectionnez la vidéo à accélérer et tapotez sur la coche en bas de l’écran pour l’importer. Tapotez sur la vidéo importée dans la timeline pour la sélectionner, faites défiler vers la droite sur le menu outils jusqu’à voir une icône en forme de compteur de vitesse. Depuis l’onglet “Standard”, déplacez le slider pour augmenter la vitesse de la vidéo. Si vous ne voulez augmenter qu’une portion de la vidéo, basculez dans l’onglet “Courbe” et utilisez les points bleus pour ajuster la courbe. Vous pouvez tapoter sur “Preset” dans le menu du haut pour sélectionner une courbe prédéfinie qui correspond à vos envies. Si vous ralentissez une portion, utilisez la fonction “Smooth” pour réduire la distorsion et créer des transitions fluides entre les images. Vérifiez le cercle “Original Pitch” pour éviter les distorsions de l’audio lorsque vous ajustez la vitesse. Tapotez sur la coche lorsque vous avez terminé, puis sur le bouton Exporter dans le coin supérieur droit pour enregistrer la vidéo dans votre galerie.

Vous pouvez aussi utiliser CapCut pour accélérer vos vidéos sur votre iPhone. L’app offre les mêmes fonctionnalités que InShot et le processus est très similaire.