Comment utiliser son grand iPhone plus facilement à une seule main

Année après année, les iPhone ont de plus grands écrans. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose, surtout pour les petites mains.

Depuis plusieurs années, les iPhone sont grands, très grands. Les versions mini exceptées, la plupart des iPhone sont difficiles à utiliser à une seule main, et même avec deux parfois. Si vous êtes récemment passé(e) à un iPhone plus grand et que vous avez du mal à vous adapter à cette taille, voici quelques astuces pour vous faciliter la vie.

Changer la prise en main de l’iPhone

Les petits iPhone sont plus faciles à utiliser à une main que les modèles plus grands. Si vous avez l’habitude de prendre votre iPhone à une main, vous en profiterez probablement encore davantage si vous passez à une prise à deux mains. Si vous n’arrivez pas à vous défaire de cette habitude à une main, vous pouvez tester l’astuce ci-dessous.

Profitez plus souvent de Siri

Plutôt que de tenter d’étirer vos doigts pour tout ce que vous faites sur votre iPhone, déléguez certaines tâches à Siri. Siri peut être frustrant à utiliser, mais l’assistant vocal d’Apple s’en sort très bien pour des opérations basiques, comme la mise en place de rappels, le contrôle de la musique ou les alarmes. Vous pouvez même répondre aux appels avec l’assistant ou partager votre écran. Faire sans les mains quand vous le pouvez est un moyen simple de s’adapter à un iPhone plus grand.

Rendre la saisie au clavier plus facile

Le clavier de votre iPhone dispose de deux fonctionnalités pour ce faire. Pour les messages longs, essayez d’utiliser la Dictée vocale pour dire ce que vous voulez écrire. Tapotez sur l’icône en forme de micro dans le coin inférieur droit du clavier. Avec iOS 16, vous pouvez basculer rapidement entre la voix et le texte tout en gardant la Dictée vocale activée, pour corriger sur votre téléphone vous a mal compris.

Si vous voulez taper avec une seule main, utilisez le clavier à une main sur votre iPhone. Lorsque le clavier est affiché, restez appuyé sur l’icône en forme de globe dans le coin inférieur gauche et sélectionnez le clavier sur la gauche ou la droite, celui-ci basculera alors sur le côté correspondant.

Réarranger les apps sur l’écran d’accueil

L’organisation de vos apps sur l’écran d’accueil n’est pas nécessairement adaptée sur un grand écran. Vous avez donc tout intérêt à les réagencer. Sur les plus grands écrans, vos apps les plus fréquemment utilisées devraient être soit dans le dock, soit vers le bas de l’écran, pour un accès plus facile avec une seule main. Si vous voulez maximiser la surface d’affichage de votre écran d’accueil, placez les grands widgets en haut de l’écran pour pousser vos apps vers le bas.

Rendre le haut de l’écran plus facilement accessible

L’accessibilité est l’une des meilleures fonctionnalités pour les grands iPhone. Vous pouvez par exemple faire descendre la moitié haute de l’écran avec un simple balayage, pour accéder facilement au centre de contrôle, aux notifications et aux apps et autres éléments présents normalement en haut de l’écran.

Vous pouvez activer la fonction en allant dans Réglages > Accessibilité > Toucher et en activant l’option “Accès facile”. Désormais, un balayage vers le bas sur le bas de l’écran viendra faire descendre la moitié haute.

Essayer les raccourcis pour certaines actions

Les grands iPhone rendent difficiles l’exécution de certaines actions ordinaires, comme prendre des captures d’écran, éteindre l’appareil ou changer le volume. Les boutons physiques sont durs à atteindre, notamment pour les petites mains. Vous pouvez simplifier l’opération en utilisant des raccourcis intégrés dans iOS. L’un est proposé par AssistiveTouch, un bouton Home virtuel qui reste sur l’écran, vous donnant accès à de nombreuses actions comme ouvrir le centre de contrôle, activer Siri, prendre une capture d’écran, etc. Vous pouvez activer AssistiveTouch dans Réglages > Accessibilité > Toucher > AssistiveTouch. Sur la même page, vous pouvez aussi sélectionner “Personnaliser le menu parent” et tapotez sur les diverses icônes pour changer les raccourcis accessibles via le bouton virtuel Home.

Vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité “Toucher le dos de l’appareil” de l’iPhone pour mettre en place un raccourci similaire. Allez dans Réglages > Accessibilité > Toucher > Toucher le dos de l’appareil et définissez les actions associées au double et triple tapotement. Désormais, vous pouvez simplement tapoter l’arrière de l’iPhone deux ou trois fois pour exécuter les actions de votre choix.

Utiliser le zoom de l’écran

Enfin, vous pouvez utiliser le zoom de l’écran pour faire apparaître tout plus grand, ce qui rend les items plus faciles à atteindre. Pour en profiter, allez dans Réglages > Luminosité et affichage > Zoom de l’écran et sélectionnez “Police plus grande”.