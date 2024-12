Découvrez les tendances des recherches de l’année 2024 sur Google

En 2024, les recherches des Français sur Google illustrent un intérêt croissant pour les compétitions sportives, les personnalités influentes et l'impact des technologies.

Tl;dr Les recherches de 2024 sur Google en France ont été dominées par des événements sportifs majeurs comme l’Euro et les JO de Paris.

La politique, notamment l’élection présidentielle américaine et les législatives françaises, a suscité un grand intérêt.

L’intelligence artificielle et les influenceurs, comme Inoxtag, ont également marqué les tendances de recherche cette année.

Les événements sportifs au cœur des recherches

En 2024, le sport a occupé une place centrale dans les tendances de recherche sur Google en France. L’Euro 2024, prévu pour l’été, a attiré l’attention des passionnés de football, tout comme les Jeux Olympiques de Paris 2024, un événement mondialement attendu. Ces compétitions ont dominé le classement des sujets les plus recherchés, loin devant d’autres thématiques. La Coupe d’Afrique des Nations, bien qu’un peu moins médiatisée en France, a également connu un intérêt notable. Ces recherches révèlent l’engouement croissant pour les événements sportifs majeurs, qui captivent l’imaginaire collectif, et anticipent une année riche en émotions et en performances sportives.

Une année marquée par les élections

La politique a également occupé une place importante dans les recherches des Français. L’élection présidentielle américaine de 2024 et les résultats des élections législatives françaises ont retenu l’attention du public, se classant respectivement en quatrième et huitième position. Cette tendance souligne un fort intérêt pour les enjeux politiques mondiaux, particulièrement aux États-Unis, avec la campagne présidentielle qui a dominé l’actualité internationale. La politique intérieure n’a pas été en reste, avec les résultats des législatives, qui ont façonné l’équilibre des pouvoirs en France, suscitant ainsi une forte curiosité.

Les personnalités qui ont marqué l’année

En matière de personnalités publiques, l’année 2024 a été dominée par des figures aussi variées que surprenantes. Michel Barnier, Premier ministre démissionnaire, s’est retrouvé en tête des recherches, sans doute en raison de son implication dans les débats politiques français. À ses côtés, le chanteur Kendji Girac et la princesse Kate Middleton ont également vu leur popularité exploser. Ce classement témoigne de la diversité des figures publiques qui captivent les Français, allant de la politique à la culture populaire, avec un intérêt croissant pour les personnalités mondiales qui influencent l’actualité.

L’essor de l’intelligence artificielle et de YouTube

Enfin, un autre domaine en pleine expansion a été celui de l’intelligence artificielle. Les requêtes liées à l’IA, notamment des outils pratiques comme « IA pour faire un PowerPoint », ont connu un véritable boom cette année. Ce phénomène reflète une adoption croissante des nouvelles technologies dans la vie quotidienne. En parallèle, YouTube a vu l’ascension de figures comme Inoxtag, dont le documentaire « Kaizen » a accumulé près de 40 millions de vues. Le créateur, qui a connu un véritable succès cette année, a également vu son nombre d’abonnés augmenter de manière spectaculaire, ce qui montre l’impact croissant des influenceurs sur les plateformes numériques.