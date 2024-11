Instinct : le manga « esprit shonen » d’Inoxtag

Le youtubeur Inoxtag dévoile Instinct, son premier manga co-écrit avec Charles Compain et Basile Monnot.

Tl;dr Inoxtag publie son premier manga Instinct, une aventure shonen co-écrite avec Charles Compain et Basile Monnot.

L’histoire suit Haki, un jeune homme capable de percevoir les intentions des autres, confronté à un virus incurable et à des choix déterminants.

La sortie officielle est prévue pour le 21 novembre 2024, avec des précommandes spéciales pour les fans.

Un créateur de contenu qui repousse les limites

Depuis plus de 11 ans, Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz, s’est imposé dans l’univers de la création de contenu grâce à son humour et ses nombreux défis. Avec des millions de followers et des vidéos visionnées par des millions d’internautes, notamment son documentaire Kaizen retraçant son ascension de l’Everest avec plus de 37 millions de vues, il est devenu une figure incontournable du divertissement en ligne. Instinct marque pour lui une nouvelle étape artistique : celle de s’essayer au manga avec un récit shonen (comme One Piece ou Naruto), à savoir une histoire axée sur l’amitié, le dépassement de soi et l’aventure.

Un héros aux prises avec son propre pouvoir

Le manga Instinct entraîne les lecteurs aux côtés de Haki, un jeune homme de 19 ans doté de la faculté de percevoir les intentions et l’aura des personnes autour de lui. Loin d’être un don, ce pouvoir constitue une épreuve constante, l’exposant à la complexité de la nature humaine. Ce poids devient encore plus lourd lorsqu’il apprend être atteint d’un virus incurable. Mais l’apparition de Luna, mystérieuse et pleine d’espoir, pourrait bien changer son destin.

Une intrigue entre science-fiction et quête existentielle

Instinct se distingue par un mélange d’éléments de science-fiction et d’aventure. Dans cette histoire où l’espoir et le doute coexistent, Haki devra affronter des choix cruciaux pour trouver sa propre voie. La collaboration d’Inoxtag avec Charles Compain pour l’illustration et Basile Monnot pour le scénario apporte une profondeur unique à cette œuvre, promettant une expérience narrative intense et originale pour les lecteurs.

Des éditions exclusives pour Instinct

Coédité par les Éditions Michel Lafon et Webedia Creators, Instinct sera disponible en librairie à partir du 21 novembre 2024. Pour ceux qui souhaitent se procurer le manga d’Inoxtag avant tout le monde, les précommandes sont déjà ouvertes sur un site dédié, avec trois packs au choix : standard qui comprend le manga « édition librairie » et des stickers, intermédiaire qui comprend le manga avec des couvertures alternatives, des stickers et un bon d’achat Celio, ou collector premium qui comprend le manga en édition « luxe » avec des contenus exclusifs pour les collectionneurs.