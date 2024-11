Google teste des résultats de recherche en lien bleu pour les hôtels dans certains pays européens

Google expérimente dans certains pays européens des résultats de recherche pour les hôtels sous forme de liens simples en bleu.

Tl;dr Google teste une simplification des résultats de recherche d’hôtels en Europe.

Le but est de se conformer davantage à la Loi sur les Marchés Numériques.

Ces changements pourraient affecter le trafic des entreprises concernées.

Google modifie ses résultats de recherche en Europe

Dans une volonté de se conformer davantage à la Législation sur les marchés numériques (DMA), Google a récemment lancé un test limité en Allemagne, Belgique et Estonie. Ce test consiste à simplifier les résultats de recherche pour les hôtels et les logements. Ces résultats apparaîtront désormais sous forme de « liens bleus », rappelant les débuts de la plateforme.

Une transformation motivée par la pression de l’Union européenne

Cette modification est principalement due à la pression exercée par l’Union européenne, qui demande à Google de se conformer davantage au DMA. Selon un article de blog, Google aurait travaillé d’arrache-pied avec la Commission Européenne et différentes industries, notamment les hôtels, les compagnies aériennes et les petits détaillants. Google affirme que ces trois types d’entreprises connaissent une baisse de trafic de 30% en raison des changements pour se conformer davantage au DMA.

Les sites comparateurs demandent plus

Cependant, les sites comparateurs, qui rassemblent divers résultats pour permettre aux utilisateurs de choisir, demandent plus. Ainsi, Google propose trois nouveaux changements pour Search. Le changement principal concerne des « unités élargies et formatées de manière égale » qui permettent aux utilisateurs de choisir entre les sites comparateurs ou les sites fournisseurs. Ce changement ne s’applique qu’aux recherches de produits, hôtels, vols et restaurants.

Des modifications au bénéfice des utilisateurs

Une autre modification est un nouveau formatage qui permet aux sites comparateurs de montrer plus d’informations lorsqu’ils apparaissent dans Google Search, comme des images et des prix. Le dernier changement est l’introduction de nouvelles unités publicitaires pour les sites comparateurs.

TechCrunch a reçu une déclaration de la Commission Européenne concernant l’application de la DMA. Lea Zuber, une porte-parole de l’UE, n’a pas beaucoup commenté, se contentant de confirmer qu’ils « évaluent les propositions de conformité de Google ».

Ce test spécifique aux hôtels est temporaire, mais Google affirme qu’il est « très réticent » à le faire, car ces changements pourraient nuire à Google et aux entreprises en Europe. La firme technologique tente de trouver un équilibre entre le respect de la loi, les consommateurs européens, les entreprises et ses propres intérêts.