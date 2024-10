Découvrez Dreame, le moteur du futur pour le nettoyage intelligent

Faites connaissance avec Dreame : l'entreprise qui propulse l'avenir du nettoyage intelligent.

Tl;dr Dreame lance trois nouveaux produits de nettoyage au Royaume-Uni.

La technologie Dreame comprend un moteur numérique rapide et un bras flexible robotisé.

La gamme comprend les aspirateurs robotiques X40 Ultra et L40 Ultra, et l’aspirateur humide et sec H14 Pro.

Début d’une révolution dans le nettoyage domestique

Depuis sa création en 2017, Dreame s’est imposé comme un leader mondial dans la technologie de nettoyage domestique, en apportant de nombreuses innovations à l’industrie. Après s’être implanté sur de nombreux pays, dont la France, cette entreprise novatrice fait son entrée sur le marché britannique, en lançant trois de ses produits les plus prometteurs qui rendront le nettoyage de printemps moins pénible.

Technologies révolutionnaires au service du nettoyage

Dreame a été le premier à lancer un aspirateur robot avec un « bras flexible robotisé », conçu pour atteindre facilement les zones difficiles d’accès. L’innovation de Dreame s’étend également à la conception du moteur numérique le plus rapide au monde, tournant à 200 000 RPM, offrant ainsi une puissance d’aspiration exceptionnelle pour un nettoyage plus profond et plus efficace.

Présentation des nouveaux produits Dreame

Parmi ses derniers produits, citons le Dreame X40 Ultra Complete, un aspirateur robotique puissant et polyvalent. Grâce à sa technologie de détection OmniDirt™, il identifie intelligemment les éléments et ajuste l’aspiration en fonction des surfaces, qu’il s’agisse de sols durs ou de tapis. Il retourne ensuite à sa base tout-en-un pour se vider, se nettoyer et se recharger.

Le Dreame L40 Ultra offre quant à lui de nombreuses caractéristiques du X40 Ultra, mais dans un emballage plus abordable. Sa technologie de brosse Tricut signifie que vous n’aurez plus à passer des heures à détacher les cheveux, ce qui est une excellente nouvelle pour les maisons avec beaucoup d’animaux.

Le Dreame H14 Pro Wet and Dry Vacuum est idéal pour les grandes maisons. Cet aspirateur sans fil dispose d’une technologie de traction intelligente, lui permettant de glisser sur n’importe quelle surface, rendant ainsi le nettoyage agréable.

Un service à la clientèle de premier ordre

Les clients auront non seulement accès à ces produits innovants, mais également à l’exceptionnel service client de Dreame, avec dix centres de réparation en Europe, dont un au Royaume-Uni. Il est donc facile de comprendre pourquoi Dreame est le numéro un des ventes d’aspirateurs robots en Allemagne, en France et en Italie.