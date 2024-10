Découvrez comment les résumés d’Apple Intelligence dans iOS 18.1 peuvent dompter votre boîte mail

Voici comment fonctionne le résumé des mails d'Apple Intelligence dans iOS 18.1 pour mieux gérer votre boîte de réception.

Tl;dr Apple Intelligence propose un résumé automatique des emails.

La fonctionnalité est disponible dans l’application Mail d’iOS 18.1.

Les résumés sont généralement précis, mais peuvent être incomplets.

La révolution de la boîte mail par Apple

Chaque jour, notre boîte mail se remplit de nouvelles tâches à accomplir, de réponses à apporter, de nouvelles à lire. Face à cet afflux incessant, Apple a décidé de faire bouger les choses avec une nouvelle fonctionnalité : Apple Intelligence.

Un concentré d’informations dans votre boîte mail

Selon Apple, l’objectif de cette fonctionnalité est de résumer l’essentiel de vos emails. Imaginez pouvoir parcourir votre boîte mail et en extraire les informations clés sans avoir à ouvrir chaque message. C’est ce que propose Apple Intelligence. Cette fonctionnalité sera intégrée à tous les appareils de la marque, qu’il s’agisse d’iPhones, d’iPads ou de Macs. Elle sera particulièrement visible dans l’application Mail sur iPhone.

En plus de ces résumés, Apple Intelligence introduira une « réponse rapide », permettant de répondre plus efficacement à des emails comportant une action à effectuer, comme une date limite ou une demande d’informations supplémentaires.

Un test concluant, malgré quelques limites

Cette fonctionnalité peut être testée dans le cadre de la version bêta publique d’iOS 18.1. Les résumés sont assez précis et et permettent d’identifier rapidement les informations essentielles parmi la multitude de messages reçus. Attention cependant, si le résumé contient plus d’informations que l’espace ne le permet, il est simplement coupé. Espérons qu’Apple donnera plus d’espace aux résumés dans une future mise à jour.

Les résumés apparaissent automatiquement pour chaque nouveau message. Pour résumer le contenu d’un email déjà ouvert, il suffit d’appuyer sur le bouton « Résumer ». En quelques secondes, le texte original est condensé en un paragraphe.

Une fonctionnalité utile, mais pas pour tous les emails

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les longues chaînes d’emails où de nombreuses personnes interviennent. En revanche, elle est moins pertinente pour les emails déjà résumés ou les messages marketing. Dans ces cas, Apple Intelligence avertit que le résumé peut être incomplet.

Apple Intelligence n’est pas une révolution, mais une amélioration appréciable qui devrait faciliter la gestion de notre boîte mail et nous faire gagner du temps. Une chose est sûre : avec cette nouvelle fonctionnalité, Apple continue de repousser les limites de l’intelligence artificielle.