DecaPolice : le “crime-suspense RPG” de Level-5

Une mystérieuse histoire de détective avec des enquêtes dans un monde virtuel.

Malgré de nombreux déboires avec le développement de Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Victory Road (trois reboot et toujours pas de date de sortie), le studio japonais Level-5 dévoile une nouvelle licence avec un détective débutant, nommé Harvard, qui traque des délinquants dans un monde ouvert où le crime est omniprésent, en faisant des allers-retours entre la réalité physique et la réalité virtuelle.

Decasim, un monde virtuel créé à partir d’une copie parfaite de la réalité. Plus qu’une simple simulation, c’est une copie complète d’une ville réelle, un lieu interdit où les souvenirs de tous les crimes passés sommeillent. Les “indices” trouvés dans Decasim peuvent aider à résoudre les énigmes du monde réel.

Un teaser pour DecaPolice

DecaPolice sortira dans le courant de l’année sur PS5, PS4 et Nintendo Switch.