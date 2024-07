DC offre enfin aux fans le combat tant attendu entre Superman et Brainiac

"My Adventures With Superman" met en scène Superman contre Brainiac.

Superman rencontre Brainiac

Dans la série animée My Adventures With Superman, nous assistons à une confrontation véritablement fascinante entre Superman et Brainiac. Ce dernier, un alien hyper-intelligent capable de capturer des villes entières pour les réduire à une partie de sa collection immorale, est un adversaire de premier choix pour Superman.

La présence rare de Brainiac à l’écran

Malgré sa popularité, Brainiac a eu une présence à l’écran assez limitée. Il aurait dû apparaître dans cinq films Superman en live-action, mais aucun de ces projets n’a abouti. C’est pourquoi la série My Adventures With Superman est importante : elle comble ce vide en mettant en scène des affrontements entre Brainiac et Superman.

Le potentiel des conflits entre Superman et Brainiac

La série My Adventures With Superman démontre combien les conflits entre Superman et Brainiac ont un potentiel narratif intéressant. Brainiac, avec son approche détachée et inhumaine de ses objectifs et de ses valeurs, représente un défi parfait pour Superman, dont les croyances sont fortement ancrées dans l’humanité.

Brainiac : une nouvelle dimension au personnage

Dans My Adventures With Superman, Brainiac est dépeint non pas comme le scientifique Coluan Vril Dox, mais comme une IA kryptonienne chargée de protéger les vestiges de l’empire coûte que coûte. Cette nouvelle approche de Brainiac ajoute une proximité fascinante entre lui et Superman et démontre le potentiel du personnage pour l’univers DC à venir.