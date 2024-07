DC révèle officiellement sa réponse à Thanos : une surprise totale !

DC a choisi Amanda Waller comme antagoniste récurrent, semblable à Thanos.

Waller fera une apparition dans trois séries télévisées DC en 2024.

Elle sera le principal vilain terrestre dans My Adventures with Superman.

Viola Davis reprendra son rôle de Waller dans le nouvel univers DC.

DC trouve son Thanos dans Amanda Waller

DC a finalement trouvé une réponse à Thanos de Marvel, et ce n’est pas celle que l’on attendait. Contrairement à ce que l’on pouvait penser, ce n’est pas Darkseid, mais bien Amanda Waller qui sera l’antagoniste récurrente dans les prochains films et séries DC.

Amanda Waller, une présence marquante en 2024

Interprétée par Viola Davis dans l’univers cinématographique DC (DCEU), Amanda Waller aura un rôle majeur en 2024. En effet, elle apparaîtra dans My Adventures with Superman, où elle incarnera le principal vilain terrestre. De plus, elle sera également présente dans deux autres séries animées DC, dont Suicide Squad ISEKAI. Enfin, Viola Davis reprendra son rôle de Waller dans la première production du nouvel DCU, Creature Commandos.

Pourquoi Amanda Waller est-elle si présente ?

Amanda Waller est une antagoniste complexe qui se voit comme l’héroïne de sa propre histoire. Elle n’hésite pas à tuer ou à détruire pour maintenir la stabilité du monde. De plus, son long passé à la tête de la Suicide Squad et de multiples organisations DC confirme sa capacité à contrôler d’autres personnages. Cela lui donne le potentiel d’être une menace pour l’ensemble de l’univers DC, et non pas seulement pour un groupe de personnages spécifiques.

Un rôle majeur à venir pour Amanda Waller

Outre ses trois apparitions télévisées en 2024, Waller pourrait avoir un quatrième projet en production cette année. Viola Davis aura sa propre série solo dans le DCU, Waller, qui sera liée à Peacemaker. Avec une équipe talentueuse en coulisses et Davis de retour dans le rôle d’Amanda Waller, Waller a tout pour laisser une empreinte durable dans le DCU.