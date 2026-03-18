Une légende de DC Comics critique HBO pour sa série Lanterns – et ses arguments frappent juste

Un vétéran emblématique de l’univers DC Comics exprime publiquement son mécontentement face à la série Lanterns, produite par HBO. Sa réaction soulève des questions pertinentes sur les choix créatifs entourant cette nouvelle adaptation télévisée attendue par les fans.

Tl;dr Lindelof critiqué pour ses propos sur « Green Lantern ».

Grant Morrison s’oppose publiquement à sa vision.

Inquiétudes des fans avant la série « Lanterns ».

Un nouveau projet pour Damon Lindelof sous le feu des projecteurs

À l’approche de la sortie de la série « Lanterns » attendue cet été sur HBO, le nom de Damon Lindelof se retrouve à nouveau au centre des conversations. Célèbre pour ses scénarios exigeants et son sens du spectacle, l’auteur – à qui l’on doit « Lost », « The Leftovers », « Watchmen », ou encore le court mais salué « Mrs. Davis » – s’apprête à faire son entrée dans l’univers DC, épaulé par Tom King et Chris Mundy. Pourtant, malgré trois Emmys et un statut d’auteur respecté, Lindelof ne fait pas toujours l’unanimité.

Passe tumultueux et polémiques récentes

Si la perspective d’une série sur le Green Lantern Corps par une telle équipe avait tout pour rassurer les fans, certains restent méfiants. En cause : le passé controversé de Lindelof lors de la production de « Lost ». Dans l’enquête menée par Maureen Ryan, plusieurs membres du casting et de l’équipe technique évoquent une ambiance de travail toxique et des accusations lourdes envers le showrunner. La question du comportement de Lindelof vis-à-vis de Harold Perrineau, et plus globalement, celle d’un climat empreint de racisme ordinaire sur le plateau, ont notamment été soulevées. Si Lindelof reconnaît difficilement les faits qui lui sont reprochés, il affirme n’en garder aucun souvenir.

Sujet sensible autour du nom « Green Lantern »

La dernière polémique naît pourtant ailleurs : lors d’une intervention sur le podcast humoristique « Lovett or Leave It », Lindelof a expliqué avoir préféré le titre « Lanterns », jugeant que « Green Lanterns » sonnait tout simplement… « stupide ». Cette déclaration, sans doute teintée d’ironie, mais mal reçue chez les connaisseurs, a rapidement trouvé un écho chez certains piliers du comics. L’écrivain écossais Grant Morrison, qui a signé quelques-uns des récits les plus marquants du personnage, n’a pas tardé à réagir sur sa newsletter :

Morrison dénonce une forme de mépris pour l’héritage des super-héros, s’interrogeant ouvertement : « Pourquoi un auteur s’attacherait-il à ce projet s’il trouve son principe fondamental stupide ? ».

Plus loin dans sa critique, Morrison regrette ce qu’il perçoit comme une volonté déplacée de prendre ses distances avec la culture nerd : « Les seuls vraiment concernés sont les fans historiques du Green Lantern ; pourquoi donc chercher à les froisser dès le départ ? »

L’attente grandit chez les fans DC

Malgré ces remous, beaucoup espèrent que Lindelof saura préserver l’esprit parfois loufoque propre au personnage. D’autant que la tonalité sombre pressentie dans la bande-annonce laisse certains spectateurs perplexes. Le lancement prochain sera scruté avec attention : une dérive trop marquée serait vue comme un faux pas majeur dans le nouvel univers supervisé par James Gunn. Pour l’heure, si cette histoire autour du mot « vert » n’est qu’une plaisanterie mal interprétée ou un réel changement d’orientation, reste à voir si « Lanterns » saura conquérir aussi bien les nostalgiques que les nouveaux venus.