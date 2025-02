Days Gone Remastered débarque le 25 avril 2025 sur PS5 et PC

Le monde dévasté de Days Gone reprend vie grâce à une version remasterisée qui propose de nouvelles façons de vivre l’aventure et des graphismes époustouflants.

Tl;dr Days Gone Remastered arrive le 25 avril 2025 sur PS5 et PC avec des graphismes améliorés et des options de performance avancées.

De nouveaux modes de jeu comme Horde Assault, Permadeath et Speedrun sont ajoutés, ainsi que des améliorations pour la DualSense et l’accessibilité.

Les précommandes offrent des avatars exclusifs et des contenus supplémentaires, avec un prix spécial pour les joueurs possédant la version PS4.

Une version améliorée pour la PS5

Développé par Climax Studios avec l’aide de Bend Studio, Days Gone Remastered bénéficie de la puissance de la PS5 pour offrir une expérience plus fluide et immersive. Les graphismes ont été améliorés avec une meilleure fidélité visuelle, des ombres et des éclairages de meilleure qualité, ainsi qu’un rendu de la végétation nettement plus détaillé. Les joueurs peuvent choisir entre le mode Qualité pour une résolution accrue ou le mode Performance pour un meilleur taux de rafraîchissement. De plus, la prise en charge du Tempest 3D Audio et du VRR (Variable Refresh Rate) ajoute une dimension sonore et visuelle inédite.

Une immersion totale grâce à la DualSense

La manette sans fil DualSense de la PS5 est exploitée au maximum dans cette version remasterisée de Days Gone. Grâce aux retours haptiques et aux gâchettes adaptatives, les joueurs sentiront les vibrations de la moto de Deacon St. John, la résistance des armes, ou encore les conditions météorologiques comme la pluie et le tonnerre. Chaque action devient plus intense, que ce soit en roulant sur les routes du Pacifique Nord-Ouest ou en affrontant des hordes de Freakers. Ces nouvelles sensations permettent une immersion encore plus profonde dans l’univers du jeu, rendant chaque moment plus palpable et réaliste.

Nouveaux modes et fonctionnalités de gameplay

Days Gone Remastered introduit plusieurs nouveaux modes de jeu pour enrichir l’expérience. Le mode Horde Assault, par exemple, propose de survivre face à des hordes toujours plus grandes et variées, offrant un défi constant. Ce mode arcade survit dans des zones familières du jeu, où l’objectif est de marquer un maximum de points tout en combattant des ennemis de plus en plus coriaces. Le mode Permadeath, quant à lui, teste les compétences des joueurs en les obligeant à terminer le jeu sans mourir, un défi de taille qui récompense les meilleurs avec des trophées et des statistiques uniques. En plus de ces modes, un mode Speedrun est inclus pour ceux qui souhaitent tester leur rapidité dans la campagne.

Accessibilité et contenu supplémentaire pour tous

L’accessibilité a été au cœur du développement de Days Gone Remastered. De nombreuses options ont été ajoutées, comme un mode haute-contraste, des indices audio pour les objets collectables, et des ajustements de la vitesse du jeu. Ces options permettent à un plus large éventail de joueurs de profiter pleinement de l’expérience. Le mode Photo, très apprécié des fans, a également été amélioré avec de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de régler l’heure du jour ou d’ajouter des effets d’éclairage. Enfin, pour les joueurs sur PC, tous ces ajouts seront disponibles dès le 25 avril 2025, et les propriétaires de la version PC pourront acheter le Broken Road DLC pour obtenir ces nouveaux contenus.

Prix et précommandes

Days Gone Remastered sera disponible à partir du 25 avril 2025 en version numérique sur PS5 pour 49,99 euros, avec une offre de mise à niveau pour les possesseurs de la version PS4 au prix de 10 euros. Les joueurs PS4 qui passent à une PS5 sans lecteur de disque ne pourront pas bénéficier de la mise à niveau à prix réduit. Les précommandes offrent également des avantages intéressants, notamment des avatars PSN et des objets in-game exclusifs. Les joueurs PC pourront quant à eux acquérir le Broken Road DLC pour seulement 10 euros s’ils possèdent déjà Days Gone sur Steam ou Epic Games Store.