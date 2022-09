DALL-E, l’intelligence artificielle d’OpenAI, se débarrasse de sa liste d’attente

DALL-E fait disparaître son système de liste d'attente. Tout le monde peut désormais faire générer des images par l'outil d'OpenAI. Certaines questions importantes restent cependant toujours sans réponse.

L’intelligence artificielle est capable de réaliser de vrais petits miracles. Dans de très nombreux domaines, tant pour les professionnelles que les particuliers. Et n’allez pas croire que de tels algorithmes ne peuvent s’illustrer dans des domaines aussi délicats que l’art. DALL-E en est un très bon exemple. Et aujourd’hui, le générateur d’images, s’ouvre un peu plus au grand public.

DALL-E fait disparaître son système de liste d’attente

Vous n’avez désormais plus besoin de vous placer sur une liste d’attente pour essayer le générateur d’images si populaire d’OpenAI. L’entreprise vient en effet de faire disparaître la file pour la bêta de DALL-E, rendant de fait la technologie accessible à tout un chacun. Si vous voulez créer de l’art, il suffit de vous inscrire – ce qui n’est pas simple, entre erreurs sur la page et parfois congestion – et vous pourrez commencer à décrire les images que vous souhaitez générer.

Tout le monde peut désormais faire générer des images par l’outil d’OpenAI

Cette ouverture au public survient après l’introduction par OpenAI d’un certain nombre de fonctionnalités très intéressantes pour DALL-E, comme l'”outpainting”, pour aller au-delà des bords de l’image originale, et, plus important, de la mise en place de certains gardes-fous cruciaux. L’entreprise affirme que son algorithme dispose désormais de capacités “plus robustes” pour écarter les contenus allant à l’encontre de leurs directives, parmi lesquelles les représentations de la sexualité et de la violence. Un kit de développement est par ailleurs actuellement en phase de test pour apporter les capacités d’IA dans la génération d’images à des applications tierces.

Certaines questions importantes restent cependant toujours sans réponse

Ce grand début public laisse cependant certaines questions importantes toujours sans réponse. Nul ne sait, par exemple, si l’art généré par l’intelligence artificielle est légitime ou volé. Les plateformes comme Getty Images et autres services similaires ont déjà banni ce genre de contenu par crainte que ceux-ci ne violent le droit d’auteur. Bien que cette extension de l’algorithme soit bienvenue, elle pourrait bientôt toucher certaines limites légales. À suivre !