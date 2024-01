Daisy Ridley esquive la question du retour de ses co-vedettes de la trilogie dans le nouveau Star Wars

Daisy Ridley reste évasive lorsqu'on lui demande si ses co-stars, John Boyega et Oscar Isaac, seront de retour. A-t-elle laissé échapper un indice sur leur possible retour ?

L’actrice Daisy Ridley, interrogée récemment sur le retour de ses co-stars John Boyega, Oscar Isaac et Adam Driver dans le prochain opus de Star Wars, a habilement évité de donner une réponse directe. Ce silence laisse planer le doute sur le sort de Finn, Poe Dameron et Kylo Ren/Ben Solo.

Peu d’informations ont filtré sur le prochain film de Star Wars dans lequel apparaît Rey, le personnage de Daisy Ridley. Nous savons seulement qu’il se situe 15 ans après les événements de Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Rey y instaurera un nouvel ordre Jedi et des rumeurs circulent sur le retour potentiel d’autres membres du casting de la trilogie de suites de Star Wars.

Dans une interview accordée à Variety, Ridley a été interrogée sur la possibilité de réaliser un autre film Star Wars sans ses co-stars de la trilogie. Devant cette question prévisible, elle a su esquiver une réponse claire en déclarant : “Non, parce que je ne sais pas ce qui est quoi ou qui est qui [dans le nouveau film]. Tellement de choses se sont passées pour moi [depuis la saga Skywalker]. Je me sens comme une adulte maintenant.”

Suite au choix controversé du film The Rise of Skywalker de mettre de côté Finn en tant qu’utilisateur de la Force, le nouveau film Jedi Order pourrait redonner à ce personnage l’occasion de devenir le Jedi qu’il aurait toujours dû être. Tout dépendra cependant de la volonté de John Boyega de reprendre son rôle dans le prochain film Star Wars de Rey.

On en pense quoi ?

La discrétion de Daisy Ridley alimente les spéculations et attise la curiosité des fans de la saga. Elle souligne également l’évolution de l’actrice qui, avec le temps, a mûri et gagné en assurance. Quant à Finn, il est temps de lui rendre justice et de lui offrir l’opportunité de réaliser son potentiel en tant que Jedi. Cela pourrait apporter une nouvelle dynamique à la saga et ouvrir des horizons inédits.