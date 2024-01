Daisy Ridley : un retour dans Star Wars à 12,5 millions de dollars

La comédienne britannique Daisy Ridley devrait percevoir un salaire de 12,5 millions de dollars pour reprendre son rôle de Rey Skywalker dans Star Wars: New Jedi Order.

Tl;dr Daisy Ridley va revenir en tant que Rey Skywalker dans Star Wars: New Jedi Order pour un salaire de 12,5 millions de dollars.

Son salaire est comparable à celui des autres acteurs principaux de Star Wars.

Elle est l’une des actrices les mieux payées de 2022, à égalité avec Margot Robbie.

Star Wars: New Jedi Order est le dixième film de la franchise de Disney/Lucasfilm.

Un retour payant pour Daisy Ridley

Le retour de Daisy Ridley dans le rôle de Rey Skywalker dans le prochain film de la saga Star Wars, intitulé Star Wars: New Jedi Order, lui rapporterait la coquette somme de 12,5 millions de dollars. Cette somme représente une nette augmentation par rapport à sa rémunération initiale pour Star Wars: Episode VII – The Force Awakens en 2015, qui était estimée entre 200.000 et 300.000 dollars.

Un salaire à la hauteur des stars de Star Wars

Si les salaires des acteurs ne sont pas toujours communiqués, on sait toutefois que Mark Hamill et Carrie Fisher, pour leur retour dans leurs rôles emblématiques dans The Force Awakens, ont touché des salaires dans les sept chiffres. Harrison Ford, pour son retour plus central en tant que Han Solo, a quant à lui gagné plus de 10 millions de dollars. Il semblerait donc que le salaire de Daisy Ridley pour New Jedi Order soit à la hauteur de ceux des acteurs historiques de Star Wars reprenant un rôle principal.

Une des actrices les mieux payées de 2022

La rémunération de Daisy Ridley pour New Jedi Order la place parmi les actrices les mieux payées de 2022, à égalité avec Margot Robbie pour son rôle dans Barbie. C’est plus que les salaires de Lady Gaga, Jennifer Lopez ou encore Sandra Bullock la même année.

Un nouveau chapitre pour Star Wars

Star Wars: New Jedi Order est le dixième film de la franchise principale Star Wars et fait suite à la trilogie séquelles, où les personnages emblématiques de Luke, Leia, et Han Solo, interprétés par Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford, ont fait leurs adieux. Le film est réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy et écrit par Steven Knight.