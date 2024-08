CZ, fondateur de Binance, transféré dans une maison de transition mais reste en détention

L’ancien directeur général de Binance, Changpeng Zhao, a quitté la prison pour être placé dans une maison de transition gérée par le bureau de réinsertion résidentielle de Long Beach, en Californie.

Fort de ma longue expérience comme journaliste, je tiens à préciser que les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, en particulier sur Crypto Twitter, concernant la prétendue libération de Zhao sont infondées. Les pistes des détenus fédéraux, bien que récemment mises à jour, indiquent que Zhao a été transféré dans une maison de transition, et non libéré de toute détention.

L’institution RRM Long Beach, où Zhao a été transféré, est conçue pour aider les détenus à se réintégrer dans la société à l’approche de la fin de leurs peines. Malgré ce déménagement, Zhao demeure sous étroite surveillance et n’a pas été libéré.

JUST IN‼️

Binance founder CZ is out of prison and has been transferred to a 'halfway house'.

Full releases in September, just in time for bull market 🚀 🤑 pic.twitter.com/OVNQHpyaN6

— Radar🚨 (@RadarHits) August 22, 2024