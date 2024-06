L’ancien PDG de Binance, CZ, détiendrait 64 % de l’offre en BNB

D'après Forbes, l'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao est la 24ᵉ personne la plus riche du monde grâce à sa possession de tokens BNB.

Tl;dr Zhao possède 64% des jetons BNB de Binance.

La valeur de ses jetons s’élève à plus de 56 milliards de dollars.

BNB a enregistré une hausse de 141% au cours des 14 derniers mois.

Malgré ses problèmes légaux, la fortune de Zhao pourrait encore augmenter.

La fortune cryptographique d’un magnat sous les projecteurs

Selon des informations récentes, Zhao, le cerveau derrière l’échange de crypto-monnaie Binance, est assis sur une fortune colossale. Sa part massive de 64% des jetons BNB en circulation vaudrait plus de 56 milliards de dollars aux prix actuels.

Le voyage fulgurant du BNB

Il est intéressant de noter que la valeur du BNB, le jeton de la plateforme, a connu une croissance étonnante. Selon les données de CoinGecko, il a enregistré une augmentation de prix de 141% au cours des 14 derniers mois. En outre, le BNB a dépassé son record historique plus tôt ce mois-ci, atteignant un sommet de 717 dollars.

Depuis son introduction en bourse en 2017, lors de son Initial Coin Offering, le BNB a rendu un impressionnant 1 497 749 %. Comparativement, l’index d’investissement S&P500 a affiché des gains de 3 540 % tout au long de son existence.

Troubles juridiques et avenir prometteur

Malgré ces chiffres impressionnants, Binance et Zhao n’ont pas été exempts de controverses. Récemment, en raison de certains titres inquiétants dans les médias, Zhao a été contraint de démissionner de son poste de direction et de purger une peine de prison en Californie.

Cependant, l’incertitude n’a pas empêché le jeton BNB de montrer des signes de force. Selon des rapports de crypto.news, le BNB pourrait bientôt tester à nouveau son record historique et continuer son élan haussier vers des prix plus élevés. Cela laisse présager que la fortune déjà massive de Zhao pourrait bien gonfler encore plus malgré sa peine de quatre mois de prison.