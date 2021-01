Cyberpunk 2077 : un premier DLC toujours prévu pour ce début d’année

Cyberpunk 2077 fut l'un des jeux de l'année, dans un sens ou dans l'autre. Et nul doute que l'on entendra encore beaucoup parler de lui pendant cette année 2021.

Le studio CD Projekt Red a connu bien des difficultés avec le lancement de son très attendu Cyberpunk 2077. Loin d’être abouti, le jeu a laissé une impression très mitigée aux joueurs, poussant nombre d’entre eux à demander un remboursement pur et simple. Cela étant dit, le studio travaille d’arrache-pied à améliorer son jeu et à proposer davantage de contenu.

Le premier DLC de Cyberpunk 2021 toujours prévu pour ce début d’année ?

Celles et ceux qui n’ont pas demandé un remboursement de leur jeu Cyberpunk 2077 auront droit à du contenu tout neuf dans Night City d’ici peu de temps. En effet, un post sur NME renvoie sur cette page sur le site du jeu, une page sur laquelle on peut lire qu’un DLC débarquera dans Night City “début 2021”. Cela étant dit, la date de sortie de ce DLC pourrait beaucoup bouger quand on sait que le jeu, en l’état, a encore besoin de nombreux correctifs. Ce premier DLC pourrait n’arriver qu’à la fin du printemps et non en janvier…

Peut-être pas avant quelques mois

Et si l’on se penche sur l’Internet Archive, on se rend compte que la page web en question avait été ouverte en même temps que le lancement du jeu, elle n’a simplement pas attiré l’attention jusqu’à ces derniers jours. Dans les dernières actualités autour du jeu, CD Projekt Red promettait toujours l’arrivée imminente de deux patchs pour corriger de nombreux soucis sur les consoles de la génération précédente. Ces correctifs devraient être disponibles en janvier et février. Les dates pour les mises à jour techniques pour les PS5 et Xbox Series S/X n’ont pas encore été dévoilées.

Quant à savoir à quoi pourrait ressembler le DLC lorsqu’il sera disponible, CDPR laissait entendre que les joueurs auraient droit à quelque chose d’assez similaire à son dernier jeu, The Witcher 3. Pas moins de 16 DLC gratuits avaient vu le jour peu de temps après sa sortie, des ajouts cosmétiques, de nouvelles animations et quelques lignes de quête annexes. Ceci en sus de plusieurs extensions payantes plus conséquentes venant ajouter des heures de jeu. Le multijoueur, quant à lui, n’est pas attendu avant 2022, au mieux. À suivre !