Cyberpunk 2077 : le premier gros patch est arrivé

Cyberpunk 2077 était très attendu, c'est le moins que l'on puisse dire, et le jeu est sorti trop tôt, bien trop tôt. Les équipes travaillent d'arrache-pied pour corriger leur copie.

Les joueurs attendaient grandement Cyberpunk 2077, il faut dire que les équipes marketing des studios responsables du jeu avaient mis le paquet. Finalement, comme avec beaucoup de si grosses productions, le titre est sorti trop tôt, bien trop tôt. Résultat de l’opération : un jeu loin d’être abouti et des bugs extrêmement nombreux. L’heure est aux patches.

Le premier gros patch pour Cyberpunk 2077 est arrivé

Comme promis par CD Projekt Red, les deux premiers patches du début de cette année 2021 pour Cyberpunk 2077 sont arrivés. Ces deux correctifs permettent au jeu de passer en version 1.1 sur PC, consoles et Stadia. Et si l’on en croit les notes de mise à jour, ceux-ci posent les fondations pour de futures mises à jour, tout en corrigeant des problèmes d’adressage mémoire et autres plantages inopinés. Le patch est disponible dès à présent et pèse tout de même entre 6 et 9 Go sur Steam, environ 1 Go sur GoG et pas moins de 16 Go sur Xbox et PS4.

Des correctifs surtout techniques pour le moment

Il y a un peu plus d’une semaine, CD Projekt Red dévoilait un planning de mises à jour au-delà de celle-ci et du prochain patch, lequel arrivera en février et devrait être plus important en termes de contenu. Certaines modifications spécifiques aux consoles dans cette mise à jour incluent des optimisations pour les PS4 Pro et PS5 ainsi qu’une meilleure gestion de la mémoire sur les systèmes Xbox One. Sur PC, les joueurs Steam peuvent obtenir des trophées en jouant hors ligne et certains correctifs concernent uniquement la plate-forme Google Stadia.

Rien de très folichon en termes de jeu pur, c’est certain, mais cela devrait tout de même permettre d’offrir une meilleure expérience de jeu. Les équipes de CD Projekt Red travaillent d’arrache-pied pour faire de leur jeu un incontournable. Il faut simplement maintenant leur laisser le temps… Espérons cependant que cela ne prendra pas trop longtemps, sans quoi les joueurs pourraient décider de ne plus y revenir.