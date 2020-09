Cyberpunk 2077 dévoile ses configurations minimum et recommandée

À chaque nouvelle annonce de jeu AAA sur PC, les joueurs attendent impatiemment de connaître les configurations nécessaires, pour savoir si leur machine pourra ou non faire tourner le jeu facilement. Aujourd'hui, c'est Cyberpunk 2077 qui se dévoile.

Si vous avez hâte de pouvoir jouer au très attendu Cyberpunk 2077 du studio CD Projekt Red sur votre PC, vous attendez très certainement de connaître les configurations minimale et recommandée pour savoir si votre machine pourra faire tourner le jeu facilement ou non. Sachez que ces configurations viennent d’être publiés. Et il est assez surprenant de noter que pour un titre si récent, ces configurations ne sont pas très élevées.

CD Projekt Red dévoile les configurations PC pour Cyberpunk 2077

Commençons tout d’abord par la configuration minimale. Il vous faudra a minima un processeur Intel Core i5-3570K ou un AMD FX-8310. Vous aurez aussi besoin de 8 Go de RAM et au moins 70 Go d’espace disque sur un disque dur, bien que le studio recommande l’utilisation d’un SSD. Concernant la carte graphique, il faudra une NVIDIA GeForce GTX 780 avec 3 Go de VRAM ou une AMD Radeon RX 740.

Avec une configuration minimale très abordable

Comme dit, cette configuration minimale est assez étonnamment faible. La plupart des amateurs de jeux vidéo ne devraient donc avoir aucun problème à faire tourner Cyberpunk 2077. Cela étant dit, pour en profiter dans les meilleures conditions, il faut bien évidemment avoir une machine plus puissante. D’où l’intérêt de connaître la configuration recommandée. Et dans ce cas-là, sachez que CD Projekt Red recommande un processeur Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200G. Ou mieux, bien évidemment.

Le studio recommande aussi que vous ayez pas moins de 12 Go de RAM et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 avec 6 Go de VRAM ou une AMD Radeon R9 Fury. Ainsi équipé, vous ne devriez avoir aucun mal à découvrir tout ce que Cyberpunk 2077 a à offrir. Le titre devait à l’origine sortir il y a quelques mois mais il a été reporté au moins de novembre, en même temps que les sorties des consoles next-gen que sont les Xbox Series X et PlayStation 5.