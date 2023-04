CyberConnect2 annonce la fermeture de sa filiale montréalaise

Clap de fin pour CyberConnect2 Montréal après le départ du directeur créatif Yoann Guéritot.

Sept ans après sa création, CyberConnect2 Montréal va fermer ses portes d’ici fin juillet prochain après avoir apporté son aide sur plusieurs productions de la maison-mère CyberConnect2 Fukuoka :

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à l’ensemble de notre personnel dévoué ainsi qu’à nos partenaires des établissements d’enseignement, des bureaux administratifs, et de l’ensemble de l’industrie montréalaise du jeu vidéo. Depuis la fondation du studio en 2016 et le lancement de l’entreprise en 2017, le studio de Montréal a mené CyberConnect2 dans un parcours créatif dans le développement d’outils et de techniques de pointe utilisés dans la création de jeux. CyberConnect2 continuera à se développer et à aller de l’avant grâce à l’expérience acquise à Montréal.

Le futur de CyberConnect2

CyberConnect2 ne manque pas de nouveautés pour les mois à venir, avec les lancements de Fuga : Melodies of Steel 2 en mai prochain et Naruto x Boruto : Ultimate Ninja Storm Connections plus tard dans l’année sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.