Créez votre propre navigateur pour iPhone avec Quiche. Un navigateur d'un développeur indépendant extrêmement personnalisable. Présentation.

Safari sur iPhone est un navigateur rapide, pratique et… un peu ennuyeux, il faut bien l’admettre. Il y a de nombreuses options sur l’App Store, mais dans la mesure où Apple les force à utiliser WebKit, la plupart ne sont ni plus ni moins que Safari. Cela n’a pourtant pas empêché un développeur indépendant de tenter de rendre les choses plus intéressantes.

Le navigateur Quiche de Greg De J est unique, engageant et totalement personnalisable, jusqu’au moindre bouton et barre d’outils visibles dans l’interface. Vous pouvez profiter de cela pour rendre votre navigateur bien plus fonctionnel, en ajoutant un bouton dédié pour le mode de navigation privée dans la barre d’outils, par exemple. De plus, il y a de nombreuses options de couleurs et d’organisation de l’interface à explorer pour ajuster votre expérience de navigation.

Vous pouvez construire l’interface utilisateur de zéro, mais il est préférable de commencer avec une des options de démarrage. Allez dans la page Réglages et vous trouverez l’option Galerie de barres d’outils en haut. Là, vous trouverez pléthore d’options. Vous pouvez rester dans le style traditionnel de Safari, avec une barre d’adresse en haut et des boutons en bas, et personnaliser le tout à partir de là. Ou vous pouvez choisir de cacher tous les boutons derrière un menu, pour une interface des plus minimalistes.

Une fois que vous avez votre point de départ, retournez dans les réglages pour personnaliser le thème, l’agencement de la barre d’outils, le style de la barre d’adresse et le menu contextualisé.

Dans l’option Barre d’adresse, vous pouvez ajouter le Temps de lecture pour les articles que vous ouvrez et dans l’option Agencement, vous pouvez organiser les boutons comme vous le souhaitez. Une fois satisfait(e), enregistrez le tout et voilà : vous avez un navigateur personnalisé comme vous l’entendez !

Fonctionnalités intéressantes de Quiche

Quiche propose d’excellentes idées dont les autres navigateurs devraient s’inspirer. Dans la section Réglages du choix des onglets, il est possible de trier tous les sites ouverts selon leur temps de lecture, avec les plus courts en haut. Le choix des onglets en lui-même est aussi personnalisable, vous pouvez afficher les onglets en tant que liste ou grands aperçus.

La manière dont Quiche gère le menu d’outils et le menu contextualisé est aussi très intéressante. Vous pouvez choisir de n’avoir que la barre d’adresse visible, avec tous les autres boutons importants derrière un menu qui n’apparait qu’en restant appuyé, ou simplement derrière le bouton Menu. Par défaut, Quiche utilise DuckDuckGo comme moteur de recherche, mais vous pouvez passer à Google, Kagi ou autre. Le navigateur permet même de modifier le user agent ou désactiver totalement JavaScript.

Quiche permet aussi de changer l’icône par défaut, mais il vous faut pour cela payer l’abonnement Quiche+ à 0,99 $ par mois. Étant donné que tout le navigateur est disponible gratuitement, c’est un bon moyen d’aider le développeur.

En conclusion, Quiche est une belle et très intéressante alternative à Safari. Ce niveau de personnalisation vient améliorer considérablement l’expérience de navigation et il a assurément de quoi devenir votre navigateur par défaut. Ceci étant dit, l’absence de compatibilité avec les extensions, bloqueurs de contenu et mode lecture dédié pourrait être un frein pour certains.