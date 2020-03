Coronavirus : Amazon offre Prime Video en Italie, Microsoft son support technique professionnel

L'ensemble de l'Italie étant confinée en quarantaine, les géants de la tech se mobilisent pour rendre la vie des citoyens moins ennuyeuse celle des employés plus facile.

Depuis hier, le gouvernement italien a placé l’entièreté du pays en quarantaine. Cela fait suite aux explosions du nombre d’infections dans le pays par le Covid-19 : on comptait le dimanche 8 mars 1 797 nouveaux cas (9 172 cas au total) et 4 316 personnes hospitalisées, 463 décès et 733 personnes en situation grave ou critique. Face à l’épidémie, des mesures strictes ont été prises, notamment en ce qui concerne la libre circulation, les horaires d’ouverture des établissements de restauration, et plus. Des millions de personnes devant rester chez elles, elles devront travailler depuis leur foyer. Une initiative visant à réduire l’impact social et économique a été lancée par la ministre italienne de l’innovation technologique et du numérique, Paola Pisano. Certaines grandes entreprises offrent ainsi des solutions gratuites pour le travail et le divertissement. Les américains se joignent à cet effort, notamment Amazon et Microsoft.

Amazon mobilise son capital intellectuel et culturel

Amazon Web Service (AWS), la branche cloud et hébergement d’Amazon, offre “un ensemble de crédits permettant aux administrations publiques, aux organisations non gouvernementales et à but non lucratif, aux start-ups et aux entreprises d’accéder à un soutien technique pour les situations d’urgence” selon Alugy, en envoyant une demande d’adhésion par courriel à [email protected] Amazon Prime Video est mis à disposition des habitants de la “zone rouge” jusqu’au 31 mars 2020. L’activation se fait automatiquement en accédant à Prime Video en ligne ou en téléchargeant l’application Prime Video sur des tablettes, Smart TV, ou des smartphones Android et iOS.

Microsoft offre ses services aux entreprises

C’est d’autant plus intéressant que le FAI italien Eolo offre un mois de connectivité Internet gratuit, que le FAI Tim offre un forfait illimité en giga pour Internet et la voix, que Vodafone supprime ses limites en SMS et données mobiles et enfin que FastWeb offre une mise à niveau vers 50 Go de données pour les forfaits rechargeables. Les experts en informatique de Microsoft sont également disponibles sans frais pour permettre l’adoption de solutions de travail intelligentes, pour les PME, les entreprises privées et publiques, les institutions et les écoles, clients ou non. De quoi ouvrir la perspective du télétravail à plus de monde.