Comment utiliser la toute nouvelle app d’Apple Freeform

Apple a lancé récemment une app très intéressante, Freeform, un tableau blanc numérique offrant des possibilités infinies, ou presque. Présentation.

Apple a lancé une toute nouvelle app récemment, ce qui n’arrive pas souvent : Freeform est disponible sur iOS 16.2, iPadOS 16.2 et macOS 13.1. Il s’agit d’une “toile flexible” que vous pouvez utiliser pour faire à peu près tout ce que vous voulez. L’accent est mis sur le partage et la collaboration, mais vous pouvez utiliser Freeform, un tableau blanc numérique, seul ou en groupe.

Voici un guide de ce que vous pouvez faire avec Freeform. L’interface est légèrement différente sur les smartphones et tablettes par rapport à celle sur ordinateur, et il y a quelques extras, comme la prise en charge de l’Apple Pencil, mais l’expérience reste très similaire quelque soit l’appareil utilisé.

Les basiques

Ouvrez Freeform pour la première fois et vous verrez du blanc, beaucoup de blanc, n’attendant que vous. La toile Freeform peut mélanger textes, images, vidéos, clips audio, liens web, formes, notes, plans, documents et bien davantage, le tout organisé comme vous l’entendez. Et vous pouvez créer autant de pages que vous le voulez

Freeform est très intuitif et polyvalent. Vous pouvez glisser-déposer un fichier depuis le Finder sur macOS, les vidéos et l’audio se lisent directement dans l’app, chaque élément peut être déplacé, redimensionné, tourné ou empilé. Apple a aussi mis en place des guides pour l’alignement et certains items peuvent être verrouillés. Les toiles peuvent être aussi grandes que vous le voulez, vous ne serez jamais à court de place. D’autant qu’il est très facile de zoomer et de sélectionner des éléments.

Sur iPad ou iPhone, il y a davantage d’outils de dessin : les crayons et autres brosses ne sont pas disponibles sur macOS et vous pouvez utiliser le doigt ou l’Apple Pencil pour écrire.

Freeform pour collaborer

La collaboration est l’une des forces de Freeform. Vous pouvez inviter jusqu’à 99 personnes sur votre tableau. De quoi ouvrir déjà grandement le champ des possibles. Tout le monde a accès aux mêmes fonctions et outils, et vous pouvez distinguer chaque collaborateur en temps réel avec des curseurs colorés si vous le souhaitez.

Pour inviter, il faut utiliser l’option de partage déjà bien éprouvée dans l’écosystème Apple. Les modifications sont synchronisées et affichées en temps réel. Le panneau de navigation permet d’accéder aux tableaux récents, aux tableaux partagés, favoris et à la liste de tous les tableaux.

Bien sûr, Freeform s’intègre aussi très bien avec les autres apps et services Apple. Par exemple, vous pouvez déposer un tableau Freeform dans une conversation Messages pour inviter automatiquement tous les participants. L’activité sera publiée sur le fil de la conversation, pour savoir qui fait quoi sans devoir basculer constamment entre les apps.

Si vous préférez vous voir, vous pouvez démarrer un appel FaceTime entre tous les collaborateurs d’un tableau, avec les vidéos qui apparaissent dans le coin de l’écran. Les tableaux peuvent aussi être exportés en PDF et envoyés à d’autres apps le cas échéant.

Les possibilités de Freeform

Freeform est extrêmement polyvalent et très simple d’utilisation. Ce n’est pas l’app la plus innovante qui soit, mais elle n’a aucune limite. Comme avec la plupart des apps de la marque à la pomme, cela fonctionne, tout le temps, et vous pouvez tout faire avec, sans aide extérieure.

Ceci étant dit, c’est un chantier en cours. Tout n’est pas toujours des plus évidents, comme la rotation ou l’empilement, et l’app macOS est un peu moins fluide et intuitive que les versions mobiles. Freeform est le plus impressionnant sur iPad avec un Apple Pencil. Il y a en tous les cas des axes d’amélioration, mais vous pouvez déjà utiliser Freeform pour tout et n’importe quoi, qu’il s’agisse de gribouiller la structure d’un jeu vidéo ou d’établir une liste de courses, de définir une stratégie d’attaque pour le prochain match ou d’organiser un plan de table pour votre mariage, tout est possible.

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que Google propose quelque chose de très similaire, Google Jamboard. On retrouve nombre de fonctionnalités, avec certains extras : vous pouvez y combiner des textes, images et notes, par exemple, et il y a même un pointeur laser virtuel. Jamboard s’intègre très bien avec les autres produits Google (comme Google Meet), mais à l’heure actuelle, Freeform semble plus avancé et plus pratique.