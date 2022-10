L’app de tableau blanc Apple Freeform est disponible pour les développeurs

L'application Apple Freeform déjà accessible aux développeurs. Elle devrait être officiellement disponible dans les prochaines versions des OS d'Apple.

Les équipes d’Apple travaillent continuellement à faire progresser leurs logiciels. Version après version, les différents systèmes d’exploitation gagnent en fonctionnalités, corrigent leurs bugs, comblent leurs failles de sécurité. Les applications évoluent aussi parallèlement, de la même manière. De nouvelles font leur apparition. La productivité est un aspect très important pour la firme de Cupertino, et notamment la collaboration. Avec Freeform, les possibilités vont s’ouvrir encore.

L’application Apple Freeform déjà accessible aux développeurs

Avec les premières versions bêta de iOS 16.2, iPadOS 16.2 et macOS Ventura 13.1 qui ont été publiées il y a quelques heures, Apple permet aux développeurs intéressés de tester pour la toute première fois son app Freeform. Annoncée durant la WWDC en juin dernier, Freeform est une application de collaboration très similaire à un tableau blanc, avec diverses intégrations natives dans l’écosystème de la marque à la pomme.

Elle devrait être officiellement disponible dans les prochaines versions des OS d’Apple

Le logiciel offre une “toile flexible” sur laquelle plusieurs participants peuvent ajouter des textes, photos, schémas et PDF, ainsi que d’autres contenus, dans un espace partagé. À la manière de Google Docs et nombre d’autres apps de collaboration, Freeform permet aux groupes de travailler ensemble, en temps réel, sur leur travail. Vous pouvez inviter quelqu’un à une session Freeform via FaceTime, avec Messages qui vient suivre les moindres modifications dans une conversation de groupe.

Étant donné son intégration dans les dernières versions bêta d’iOS, iPadOS et macOS, il y a de très fortes chances que Freeform arrive officiellement dans les semaines ou mois à venir. Ces nouvelles versions des systèmes d’exploitation de la marque à la pomme n’ont pas encore de date de sortie officielle, mais cela ne saurait trop tarder. Encore un peu de patience et vous pourrez vous essayer au tableau blanc avec vos collègues.