Comment trouver et organiser les photos sur son smartphone

Photos et vidéos existent aujourd'hui en quantités parfois énormes dans nos smartphones. Garder une bibliothèque organisée et des clichés bien renseignés permet de les retrouver facilement.

Nous prenons aujourd’hui de très nombreuses photos avec nos smartphones, et cela cause des problèmes : certains sont aujourd’hui submergés de photos, qu’ils oublient ou ignorent parfois. C’est un souci que les apps de gestion de photos connaissent bien et il y a des moyens pour les garder toujours à portée de mains, bien organisées, sans devoir les faire défiler pendant des heures. Certaines astuces demandent cependant un peu de préparation.

Apple Photos

Si vous avez un iPhone ou un Mac, ouvrez l’app Photos, sélectionnez Bibliothèque et Mois ou Années pour remonter plus facilement le temps. Vous pouvez aussi ouvrir les groupements d’images et vidéos. La boîte de recherche est aussi très utile pour rechercher une date en particulier. Vous pouvez aussi rechercher des personnes ou des lieux. Pour les lieux, il faut avoir autorisé la localisation au moment de la prise, ou l’avoir ajoutée plus tard -, mais Apple Photos peut reconnaître les visages automatiquement – direction les Albums et la section Personnes dans l’app mobile ou le lien Personnes dans l’app desktop -.

Pour ajouter des visages manuellement, cliquez ou tapotez sur le bouton info (le petit i dans un cercle) lorsque vous avez une photo ouverte. Vous pourriez voir des images et des noms suggérés depuis vos contacts ou il vous faudra confirmer manuellement chaque personne, mais cela permettra de faciliter la recherche de vieilles photos. Vous pouvez aussi chercher des éléments dont vous vous souvenez dans vos anciennes photos, Apple Photos comprend souvent ce que vous cherchez.

Il y a aussi une fonctionnalité Souvenirs dans Apple Photos, qui vient sélectionner des photos et vidéos qui pourraient être importantes pour vous. Pour retrouver ces souvenirs sur votre iPhone, tapotez sur l’onglet Pour vous. Sur macOS, cliquez sur Souvenirs dans le panneau de navigation de gauche.

Google Photos

En spécialiste de la recherche, Google propose une recherche très aboutie dans Google Photos. Tapotez une date dans la boîte de recherche et vous serez servi(e). Tapez aussi un terme comme “plus vieille photo” et vous reviendrez au tout début de votre collection. Vous pouvez chercher des lieux (là encore, il faut la localisation) ou même des termes plus génériques (coucher de soleil, lac, bar, bateau, etc.). Vous serez surpris de ce que Google peut vous faire remonter.

Si vous cliquez dans la boîte de recherche sur le web ou dans l’onglet Recherche sur l’app mobile, vous verrez une ligne de visages à rechercher ainsi qu’une option pour choisir parmi toutes les personnes (et animaux) dans vos photos et vidéos. La recherche est suffisamment intelligente pour reconnaitre des visages qui changent avec le temps.

Si vous voulez que Google Photos vous proposent vos meilleures photos passées, vous pouvez activer les Souvenirs. Sur le web, cliquez sur la roue crantée en haut à droite, puis Souvenirs. Sur l’app mobile, tapotez sur l’image de votre profil (en haut à droite), puis Paramètres Photos et Souvenirs.

Restez organisé(e)

La majorité des techniques mentionnées ci-dessous fonctionnent quelque soit l’outil d’organisation de photos qui a vos faveurs. Vous pouvez chercher par lieu, personne ou date sur Flickr, par exemple. Il y a aussi des options pour ajouter des tags et descriptions pour faciliter la recherche. Plus votre bibliothèque est organisée, plus vous aurez de chances de retrouver telle ou telle vieille photo.

Mettre une photo en favori, par exemple, est possible sur Apple Photos et Google Photos ; ce faisant, vous indiquez à l’app que vous aimez beaucoup cette photo (pour la revoir dans vos souvenirs, notamment), et cela signifie que vous pouvez toujours y revenir facilement en un clic ou un tapotement. Si vous pouvez ajouter des tags et des descriptions, c’est encore mieux.

Les albums sont aujourd’hui quelque peu passés de mode, mais vous pouvez toujours en créer un ou deux pour ranger les photos et vidéos qui comptent vraiment beaucoup pour vous et que vous ne voulez pas oublier. Vous les garderez ainsi séparées de la masse de vos autres photos et vidéos que vous ajoutez chaque jour.

Partager des photos et vidéos sur un service tiers, comme Instagram ou WhatsApp, par exemple, est aussi un bon moyen de remonter le temps avec ses proches. Passer quelques minutes de plus pour garder une bibliothèque photos organisées fera une énorme différence lorsque vous voudrez retrouver tel ou tel souvenir.