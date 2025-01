Comment Section 31 est lié au plus célèbre méchant de Star Trek

Découvrez comment le film Section 31 est lié au méchant le plus célèbre de la saga Star Trek.

Tl;dr « Section 31 », un spin-off de « Star Trek: Discovery », met en scène l’ancienne impératrice Philippa Georgiou.

Le nouveau personnage, Alok Sahar, est un « Augment » lié à Khan Noonien Singh, le célèbre méchant de la franchise.

Alok Sahar pourrait être un personnage clé dans de futurs épisodes de la série.

Un nouvel horizon pour « Star Trek »

Après cinq saisons de la série parfois inégale « Star Trek : Discovery », un tout nouveau chapitre s’ouvre pour la célèbre franchise. « Section 31 », film dérivé, suit les aventures de l’ancienne impératrice Philippa Georgiou, interprétée par Michelle Yeoh, dans les confins inexplorés de l’espace. Ce nouvel opus, le plus éloigné que la franchise ait jamais été de son cadre familier, offre une vision alternative de l’univers de « Star Trek ».

Un nouvel anti-héros complexe

Au cœur de l’intrigue, on découvre un groupe de marginaux et de possibles saboteurs. Parmi eux, le nouveau venu Alok Sahar, incarné par Omari Hardwick. Ce personnage, au premier abord assez ordinaire, s’impose rapidement comme une figure de respect, capable de tenir tête à Georgiou elle-même. Cependant, son véritable rôle est dévoilé lorsqu’il révèle être un « Augment« , un être d’origine similaire à celle du célèbre superman de « Star Trek », Khan Noonien Singh.

L’ombre de Khan plane sur « Section 31 »

Malgré l’immensité de la galaxie « Star Trek », le passé de l’univers trouve toujours un moyen de resurgir. Ainsi, les origines d’Alok Sahar remontent aux funestes Guerres Eugéniques du XXème siècle qui ont donné naissance au tyran Khan Noonien Singh. Alok, autrefois parmi les rares à résister aux Augments, a finalement été subjugé et transformé en l’un d’eux. Bien que Khan ne soit jamais nommément mentionné, il est sous-entendu qu’Alok a été exilé dans l’espace avec les 84 Augments loyaux à Khan et récupéré plus tard par l’USS Enterprise.

Un avenir pour Alok Sahar ?

La question se pose désormais : reverra-t-on Alok Sahar ? Son histoire unique le rend indéniablement intéressant. Si l’on prend en compte le passé violent et impitoyable de Georgiou dans l’Univers Miroir, il semblerait logique de les voir collaborer dans de futurs épisodes. Tout dépendra bien sûr de la réception de ce dernier volet par le public. En attendant, « Section 31 » est disponible en streaming sur Paramount+.