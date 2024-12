Comment regarder les films Star Wars dans l’ordre chronologique

Voici l'ordre chronologique pour suivre l'univers de Star Wars sans se perdre.

Tl;dr Regarder les films de Star Wars peut être difficile en raison de leur nombre.

Plusieurs méthodes permettent de regarder les films dans un ordre différent.

Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients.

Si vous êtes un novice dans le monde de Star Wars ou si vous êtes un fan de longue date, vous avez peut-être du mal à comprendre comment regarder les films de la saga dans le bon ordre. Avec la sortie récente de Skeleton Crew et d’autres films et séries à venir, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour se mettre à jour.

Les différentes méthodes de visionnage

Il existe plusieurs façons de regarder les films de Star Wars. La première est l’ordre chronologique, c’est-à-dire regarder les films dans l’ordre dans lequel les événements se sont produits dans la galaxie lointaine. Cet ordre est privilégié par George Lucas, le créateur de la saga. Cependant, il convient de noter que les films n’ont pas été diffusés dans cet ordre.

Une autre méthode consiste à regarder les films dans l’ordre de leur sortie. Cette approche permet de revivre l’expérience de visionnage telle qu’elle a été vécue par le public à l’époque de leur sortie. C’est l’ordre recommandé pour les nouveaux venus dans l’univers de Star Wars.

Des ordres alternatifs

Il existe également des ordres de visionnage alternatifs, comme l’ordre Ernst Rister et l’ordre Machete, qui traitent la trilogie préquelle comme une séquence de flashbacks détaillant la montée de Darth Vader. Ces ordres préservent et mettent en valeur certains éléments de l’intrigue.

Enfin, il y a l’ordre Obi-Wan, qui recentre l’histoire sur le personnage d’Obi-Wan Kenobi plutôt que sur Luke Skywalker. Cet ordre donne une perspective unique sur la saga Star Wars.

Le choix de l’ordre de visionnage

Chaque méthode de visionnage a ses avantages et ses inconvénients, et le choix de l’ordre dépend largement de vos préférences personnelles. Quel que soit l’ordre que vous choisissez, l’important est de profiter de la richesse et de la profondeur de l’univers de Star Wars.