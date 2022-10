Comment jouer à Les Sims 4 gratuitement

Depuis tout récemment, Les Sims 4 est jouable gratuitement. Comment en profiter ? On vous dit tout dans cet article.

Comme de nombreuses personnes, j’ai le souvenir d’avoir été accro aux Sims. Mon préféré était Les Sims 2, mais j’ai aussi beaucoup joué à Les Sims 3. J’ai perdu l’envie, finalement, avant que Les Sims 4 n’arrive en 2014 et je n’y pratiquement pas joué depuis. Mais en rendant Les Sims 4 gratuit, je crains d’avoir replongé.

EA avait annoncé la bonne nouvelle le mois dernier : Les Sims 4 est totalement gratuit depuis tout récemment. Vous pouvez télécharger et jouer au jeu de base sans dépenser un centime. Et si l’on se souvient de la controverse autour du jeu à l’époque, on se dit que Les Sims 4 était finalement conçu pour être un jeu gratuit, avec la possibilité d’ajouter des extensions et autres packs.

Certains ont déjà payé, beaucoup, pour Les Sims 4. Si vous êtes membre EA Play ou EA Play Pro, vous recevrez des mises à jour spéciales pour Les Sims 4. La EA Play Edition du jeu intègre le Pack d’extension Au travail, tandis que la EA Play Pro Edition ajoute aussi Bambins.

Pour être précis, seul le jeu de base Les Sims 4 est gratuit. C’est suffisant pour démarrer, mais vous n’aurez qu’un petit aperçu des possibilités. EA a développé moult packs d’extension pour ajouter des items divers et variés.

Les packs d’extension sont les suivants :

Cats & Dogs

City Living

Cottage Living

Discover University

Eco Lifestyle

Get Famous

Get Together

Get to Work

High School Years

Island Living

Seasons

Snowy Escape

Il y a aussi douze packs de jeu, des mises à jour plus incrémentielles par rapport aux packs d’extension :

Dine Out

Dream Home Decorator

Jungle Adventure

My Wedding Stories

Outdoor Retreat

Parenthood

Realm of Magic

Spa Day

Star Wars: Journey to Batuu

StrangerVille

Vampires

Werewolves

En proposant gratuitement Les Sims 4, EA va s’offrir une grosse base de clients potentiels pour ces packs d’extension et de jeux. Certes, vous pouvez vouloir ne rien dépenser, mais en voyant toutes les possibilités, vous pourriez avoir dépensé des dizaines, voire des centaines d’euros sans vous en rendre compte.

Il y a de fortes chances que vous ayez un appareil qui permet de faire tourner Les Sims 4 : PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Sur PlayStation et Xbox, télécharger le jeu est très simple. Vous trouverez le jeu sur le PlayStation Store et le Xbox Store, gratuit au téléchargement. Sur PC, c’est un peu différent.

Sur Mac et PC, direction le site web d’EA pour retrouver Les Sims 4. Placez votre curseur sur le bouton bleu “Jouer gratuitement” dans le coin supérieur droit et choisissez ensuite “EA app pour Windows”, “Origin pour Mac” ou “Steam“. Si vous choisissez l’une des deux premières options, vous devrez faire défiler la page, cliquer sur le lien approprié pour votre machine (EA app pour Windows et Origin pour Mac) et installer et lancer le jeu.

À l’heure actuelle, Les Sims 4 sur Steam n’est disponible que pour Windows. Vous pouvez jouer à Les Sims 4 directement depuis Steam sans avoir besoin de télécharger le jeu.