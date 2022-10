Steam : 30 millions de joueurs connectés simultanément, un nouveau record pour la plateforme

Valve a de nouveau rassemblé des millions de joueurs avec Steam.

Après avoir dépassé le pic record de 25 millions d’utilisateurs en ligne en janvier 2021, Steam a franchi le 23 octobre dernier un total de 30.012.957 utilisateurs en ligne simultanément. Ces données proviennent des statistiques de Steam, bien que SteamDB affiche un chiffre un peu plus élevé, à savoir 30.032.005.

Steam has broken 30 million concurrently online users for the first time everhttps://t.co/D6WDHbzyqC

— SteamDB (@SteamDB) October 23, 2022