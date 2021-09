Comment connecter son PC portable à son TV en HDMI ou sans fil

Connecter son PC à son TV, en HDMI ou sans fil, est assez simple et permet de profiter des avantages du grand écran. Voici comment procéder.

Si vous en avez marre de votre petit écran d’ordinateur portable, peut-être savez-vous que vous pouvez utiliser le grand écran de votre téléviseur. Il est bon de pouvoir profiter du confort de son canapé pour surfer sur le web, jouer aux jeux PC ou regarder des vidéos. Ou peut-être tout simplement pour voir en grand vos proches durant un appel vidéo.

Utiliser son téléviseur comme moniteur a cependant quelques inconvénients. Le texte peut être petit, l’input lag peut gêner pendant vos parties et bien que le canapé puisse sembler confortable, à la longue, c’est douloureux. Sans parler des souris, trackpad et claviers. Mais la connexion PC-vers-TV peut être très intéressante dans de nombreuses situations. Et le plus sympathique, dans tout ça, c’est que celle-ci est presque gratuite.

Miroir vs extension

En mode miroir, vous affichez le même contenu sur l’écran de votre ordinateur et sur le TV. C’est plus fréquent que l’extension de l’écran – qui vient faire du TV une simple extension de l’écran de votre ordinateur -. L’extension peut être utile pour regarder une vidéo YouTube pendant que vous travaillez. C’est un peu plus complexe mais possible, selon votre équipement. Nous allons principalement parler du miroir dans cet article.

Le plus simple : le câble HDMI

La connexion la plus basique PC-vers-TV nécessite un câble HDMI de votre ordinateur vers une entrée HDMI sur votre TV. Si vous avez un vieux téléviseur ou un vieil ordinateur, vous aurez l’option VGA, une antiquité, mais qui fait le même travail.

Les ordinateurs, portables ou non, ont des connectiques très diverses. Pour savoir de quel câble vous aurez besoin, il faudra se renseigner sur les spécifications de son appareil – une recherche Google vous donnera rapidement la réponse -.

HDMI “classique” : si vous avez de la chance, votre ordinateur portable à une sortie HDMI standard, un câble HDMI classique fera l’affaire.

Mini ou micro HDMI : ces versions plus compactes du HDMI ont besoin d’un adaptateur ou d’un câble la même connectique d’un côté et un HDMI classique de l’autre côté, pour être branché sur le TV directement.

Thunderbolt, DisplayPort ou Mini DisplayPort : ceux-ci fonctionnent très bien avec l’HDMI. Le Thunderbolt est présent sur de nombreux portables. Les deux premières versions étaient identiques au Mini DisplayPort. Les plus récentes utilisent le même connecteur que l’USB-C. Le port DisplayPort classique est assez répandu sur les PC Windows. Là encore, vous aurez besoin d’un adaptateur ou d’un câble avec ce type de connexion à un bout et du HDMI à l’autre.

USB-C : la plupart des portables modernes en sont équipés. Il vous faudra un adaptateur USB-C vers HDMI et le tour sera joué. Mais parfois, cela ne fonctionnera pas du tout. L’USB-C utilise le même connecteur que le Thunderbolt 3 d’Apple.

D’autres conseils : il y a énormément de modèles de portables et de connectiques. Difficile de couvrir tous les cas. Si vous avez un doute, utilisez Google pour vous renseigner avant d’acheter.

Dans certains cas, la qualité pourrait par ailleurs être diminuée. Vous n’aurez probablement pas non de HDR ou de 4K. Si vous souhaitez la meilleure qualité possible, vous devriez opter pour une autre méthode, comme en passant par un boîtier TV ou un lecteur Blu-ray.

Connexions sans fil

Il y a plusieurs possibilités pour se passer des câbles. Là encore, cela dépend de votre ordinateur et des capacités de votre TV, ou du boîtier qui y est branché.

Si vous avez un ordinateur Apple : le plus simple est d’utiliser AirPlay. Mais il vous faudra un appareil qui soit compatible, autrement dit, Apple TV, Apple TV 4K, un TV compatible Air Play 2 (les modèles de 2019 ou plus récents de Samsung, Sony, LG ou Vizio).

Si vous avez un PC Windows : il y a un outil baptisé Miracast, pas aussi répandu que le AirPlay mais votre ordinateur sous Windows 10 devrait l’avoir. Côté TV, il vous faut un boîtier compatible, un TV compatible en natif ou un adaptateur sans fil à brancher sur le TV.

Si vous avez un Chromebook : les ordinateurs sous Chrome OS peuvent diffuser du contenu à un TV sans fil. Il vous faut pour cela un Chromecast, un Chromecast Ultra, un Smart TV avec Chromecast intégré, un boîtier Nvidia Shield ou un TV Sony sous Android TV.

Diffuser depuis le navigateur Chrome : si vous n’avez pas d’appareil compatible, il est toujours possible de diffuser son écran sur le TV via le navigateur Chrome. Seul le contenu dans le navigateur sera visible et certains sites ne fonctionneront pas.

Vous pouvez aussi diffuser du contenu directement depuis une application mobile, comme Netflix ou YouTube, sur de nombreux Smart TV. Il ne s’agit pas de miroir mais simplement de transmettre le contenu depuis votre téléphone vers un grand écran. Très facile et plutôt efficace.

Si vous souhaitez jouer aux jeux vidéo, la latence de la connexion sans fil vous empêchera certainement d’en profiter dans de bonnes conditions. Particulièrement flagrant avec des jeux comme les jeux de tir et de simulation.

Accessoires

Pour améliorer l’expérience, on aura rapidement besoin de certains accessoires. Un clavier et/ou une souris sans fil rendront le tout bien plus appréciable.

Clavier sans fil

Avec un clavier sans fil, vous pourrez laisser votre ordinateur à distance et ne garder que le clavier sur vos genoux. Le Logitech K380 offre une bonne autonomie, peut passer facilement d’un appareil à l’autre (smartphone, tablette, etc) et n’est pas cher.

Souris sans fil

Il y a de nombreuses options pour la souris mais la Logitech M590 multidispositif sans bruit est particulièrement confortable et surtout très discrète. Vous n’aurez pas à subir le bruit des clics intempestif. Elle est aussi très abordable.