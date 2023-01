Comment configurer le mode invité sur un Chromebook

Le mode invité du Chromebook est très pratique. Comment se connecter et se déconnecter, on vous dit tout.

Partager son Chromebook avec quelqu’un peut être assez effrayant. Que ce soit pour garder un anniversaire surprise vraiment surprise ou s’assurer que certains fichiers privés restent vraiment privés, il convient de maintenir une certaine barrière. Fort heureusement, Google rend très facile la chose via un mode invité pensé et conçu précisément pour cela.

Le mode invité du Chromebook est très pratique

Chaque Chromebook est capable de fonctionner avec un compte principal. C’est le compte que vous définissez quand vous démarrez la machine pour la première fois et que vous créez un profil avec un nom d’utilisateur et un mot de passe. Chaque fois que vous vous vous connectez, votre appareil vous reconnaît et vous donne accès à vos documents, votre historique de navigation et d’autres détails personnels.

Le mode invité est tout l’opposé. Lorsque activé, votre Chromebook fonctionne comme une machine dans une bibliothèque ou un cybercafé. Chaque fermeture de session vient effacer les données personnelles. Le mode invité permet aussi de s’assurer que les autres utilisateurs ne peuvent voir, modifier ou supprimer vos données.

Pour mettre en place le mode invité, il faut d’abord vous assurer que votre compte principal est complètement déconnecté, puis vous connecter en tant qu’invité. Pour ce faire, sur l’écran d’accueil du Chromebook, cliquez sur l’horloge dans le coin inférieur droit de l’écran. Dans le panneau de contrôle, cliquez sur le bouton “Se déconnecter” pour déconnecter le compte principal. Ensuite, n’hésitez pas à montrer à celui qui va utiliser le mode invité comment se connecter en tant qu’inviter. Au moment de la connexion, cliquez sur le bouton “Naviguer en tant qu’invité” dans le coin supérieur gauche de l’écran. Attendez que le Chromebook charge la session. Vérifiez que vous êtes bien en mode invité en ouvrant une fenêtre de navigation Chrome, par exemple.

Une fois que votre invité a fait ce qu’il a à faire, il faut quitter le mode invité pour éviter que ce que vous fassiez par la suite ne soit effacé. Et l’opération est très similaire à celle de la connexion. Il suffit de cliquer sur l’horloge dans le coin droit inférieur droit de l’écran. Dans le panneau de contrôle, cliquez sur le bouton Déconnecter.

Éléments à ne pas oublier concernant le mode invité

On le rappelle, c’est très important. Quiconque utilise votre Chromebook en mode invité et télécharge des fichiers ou des données quelconques verront ces derniers être effacés à la déconnexion. L’invité doit donc transférer ces fichiers/données sur un appareil de stockage externe ou un service cloud pour les conserver.

Si ce mode invité est un bon moyen de cloisonner les fichiers et les données, cela ne signifie pas que votre Chromebook a effacé le contenu de votre disque dur. Lorsque vous revenez sur votre compte principal, toutes vos données sont bien là.

N’oubliez pas non plus de faire savoir à votre invité que les fournisseurs de service internet peuvent toujours suivre leur sessions de navigation, même en mode invité. Si le Chromebook est géré par une entreprise, il est aussi possible que l’administrateur ait bloqué l’accès au mode invité, vous ne pourrez donc pas l’utiliser.