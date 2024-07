Comment améliorer les échanges par SMS avec les appareils Android dans iOS 18. L'introduction du RCS change beaucoup de choses. Voici comment en profiter.

Échanger des messages texte depuis un iPhone vers un smartphone Android va enfin devenir un peu plus intelligent. Après des années de plaintes des deux côtés, Apple introduit enfin le RCS sur son iPhone. Ce standard de messagerie plus robuste remplacera le SMS pendant les communications avec des appareils Android, permettant des échanges plus sécurisés et une qualité d’image plus élevée, plus semblable à ce que l’on a aujourd’hui entre deux iPhone. Les iPhone utiliseront toujours un standard propriétaire lorsqu’ils échangent entre eux, s’il y a une connexion internet, mais ils pourront passer sur le RCS dans le cas contraire.

Le RCS vous permettra même d’envoyer des réactions aux smartphones Android, comme vous le faites déjà via iMessage pour discuter avec un autre iPhone. Les appareils Android ont commencé à profiter du RCS en 2019. L’arrivée du RCS sur l’iPhone est, peut-être, l’un des plus grands changements introduits avec iOS 18. Ceci parce que nombre d’utilisateurs attendent cela depuis fort longtemps. Même le Département de la Justice américain s’en était mêlé.

Il reste cependant quelques soucis : le RCS sur l’iPhone ne fera pas disparaître la distinction bulle bleue / bulle verte, dans la mesure où les messages RCS sont toujours verts dans iOS. Mais cela devrait permettre d’éliminer les craintes quant à la sécurité, tout en offrant aux utilisateurs des deux camps la possibilité de communiquer de manière enrichie.

Si vous ne voulez pas attendre l’arrivée officielle d’iOS 18 plus tard cette année, vous pouvez l’essayer dès maintenant. Pour ce faire, il faut mettre à jour un iPhone compatible vers la dernière bêta d’iOS 18 en date (à l’heure d’écrire ces lignes, la bêta 2). Votre opérateur doit aussi avoir activé la fonctionnalité sur son réseau.

Le RCS devrait être activé par défaut dans cette version, mais, au cas où, voici comment procéder :

Ouvrez les Réglages dans l’iPhone.

Tout en bas de la page, tapotez sur Applications.

Trouvez Messages dans la liste et tapotez dessus.

Faites défiler jusqu’à voir « Messagerie RCS ». Assurez-vous que c’est activé.

Lancez une conversation avec un utilisateur Android. Si le RCS est pris en charge, vous verrez « Message Texte – RCS » dans le champ message.

Comme je l’ai dit plus haut, la principale condition pour profiter du RCS dans iOS 18 bêta 2 est que votre opérateur le prenne en charge. Cela changera avec le temps, évidemment, mais vous n’avez rien à faire de votre côté. N’hésitez pas à vérifier régulièrement.