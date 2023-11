Apple proposera le support RCS à partir de 2024

Ton cercle d'amis et ta famille ne seront probablement plus séparés en fonction de la couleur de tes bulles de messages. Les choses pourraient-elles changer à l'avenir ?

Tl;dr Apple confirme son soutien au standard de messagerie RCS.

Le protocole RCS offre une meilleure expérience d’interopérabilité que SMS/MMS.

Google se réjouit du soutien d’Apple au RCS.

Apple semble ouvrir son “jardin clos” pour mieux coopérer avec d’autres appareils.

Soutien d’Apple au standard de messagerie RCS

Dans un monde où les divisions entre les produits technologiques sont de plus en plus marquées, une récente information pourrait changer la donne. D’après 9to5Mac, Apple aurait confirmé son soutien au standard de messagerie RCS qu’elle avait longtemps évité.

Le protocole RCS : un pas vers l’avenir

Le protocole RCS, ou Rich Communication Services, est une version modernisée des systèmes de messagerie traditionnels SMS et MMS. Contrairement au vert représentant les messages Android sur l’application Messages d’Apple, ce ne sera pas le cas des textes provenant de non-iOS supportant le protocole RCS. Apple déclare dans un communiqué : “Nous croyons que le Profil Universel RCS offrira une meilleure expérience d’interopérabilité par rapport aux SMS ou MMS.”

Cependant, cela ne signifie pas que iMessage sera mis de côté. Apple assure que l’application restera “le meilleur et le plus sûr des services de messagerie pour les utilisateurs Apple,” offrant des fonctionnalités exclusives comme les transcriptions de mémos vocaux et le check-in.

Google et le RCS : une vieille querelle

Google, de son côté, a souvent critiqué Apple pour ne pas soutenir le RCS. Ils ont par ailleurs déclaré que la messagerie entre iPhone et non-iPhone était si obsolète qu’elle pourrait aussi bien utiliser un pager. Avec le soutien du RCS, les échanges entre Android et iOS seront plus sécurisés et la qualité des médias partagés sera améliorée. La prise de position d’Apple a été saluée par Google dans un communiqué : “Nous saluons la participation d’Apple dans notre travail continu avec GSMA pour faire évoluer le RCS et rendre la messagerie plus équitable et sécurisée.”