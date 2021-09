Comment améliorer la qualité des dialogues sur votre TV

La qualité du son sur un téléviseur, quel que soit son tarif, est souvent médiocre. Il est possible de l'améliorer assez facilement. Voici comment.

Les TV modernes offrent des images de très bonne qualité, mais cela se fait souvent au détriment de la qualité du son. Les TV à écran plat sont aujourd’hui tellement plats qu’il est presque impossible de cas des haut-parleurs, et cela a pour conséquence de fournir un son des plus médiocre. Il n’est pour autant pas obligatoire de vivre comme cela. Il existe des solutions.

Si vous avez du mal à entendre les dialogues de votre nouvelle série préférée, c’est probablement à cause de ces minuscules haut-parleurs embarqués dans le téléviseur. Cela étant dit, il est possible que la cause soit ailleurs. Par exemple, si vous trouvez que le mouvement des lèvres et les dialogues sont décorrélés, c’est peut-être un problème dans votre configuration.

Si par contre les dialogues paraissent étouffés et incompréhensibles, que ce soit via les enceintes du téléviseur ou via un système de son dédié, il y a trois choses que vous pouvez faire pour y remédier.

1. Vérifier les paramètres de son du TV

Les haut-parleurs d’un TV sont assez médiocres mais la plupart des téléviseurs permettent aujourd’hui d’agir sur la qualité du son produit. Par exemple, les basses sont l’ennemi des dialogues, elles viennent dissimuler les fréquences qui nous aident à déchiffrer ce que les gens disent. Plutôt que de modifier les contrôles un à un, le plus simple est d’essayer les modes préconfigurés pour trouver ce qui vous convient.

Utilisez votre télécommande pour accéder au menu paramètres et cherchez la section Audio, Son ou similaire. En haut du menu, vous devriez voir une liste de configurations déjà faites, comme Film, Utilisateur, Standard. Pendant que vous regardez un film ou une série avec une bande audio que vous connaissez bien, n’hésitez pas à changer ces modes de son pour trouver celui qui vous convient le plus.

Si vous trouvez que les dialogues donnent l’impression d’être étouffés, essayez un mode Dialogue, Actualités ou similaire. Si vous n’en avez pas, Film ou Standard sera certainement votre meilleure option.

Essayez aussi les améliorations Bass Boost ou Surround, ou encore Mode Nuit, cela peut aider, ou non. Chaque TV, chaque salon est différent, il vous faut tester pour trouver.

Si votre téléviseur vous le permet, vous pouvez aussi réduire les basses individuellement. Améliorer les aigus peut aussi aider pour la compréhension des dialogues. Une fois la bonne configuration trouvée, quittez simplement le menu. Vous n’avez normalement pas besoin de sauvegarder, votre TV gardera ce paramétrage.

2. Vous avez une barre de son ou un système home-cinema ?

Les enceintes externes offriront un meilleur son que les haut-parleurs intégrés dans votre TV mais ils ont souvent besoin d’être configurés pour les dialogues. Les enceintes sont enfin parfois trop proches d’un mur, ou coincées dans un coin.

Voici la marche à suivre selon le système que vous avez :

Barre de son

Comme dans la première étape, vérifiez si la barre de son dispose d’un mode amélioration des dialogues, ou film ou standard.

Si votre système a un caisson de basse, celui-ci est peut-être trop fort par rapport au reste. Si les explosions explosent bien dans vos oreilles, elles ne devraient pas étouffer les dialogues. Si vous avez un caisson de basse, essayez de diminuer sa puissance. Vous pouvez aussi changer sa position dans la pièce.

Système de home-cinema

Si vous avez des enceintes colonnes et/ou des satellites, essayez de les éloigner des murs et des coins et orientez-les précisément vers l’endroit où vous êtes assis. Retirer les grilles devant les haut-parleurs peut aussi aider à laisser passer les fréquences moyennes. Vous ne pourrez transformer Sylvester Stallone en Laurence Olivier avec ces quelques changements, c’est certain, mais vous pourriez entendre correctement les dialogues.

L’autre point à vérifier, c’est la calibration. Que ce soit via le menu de l’amplificateur, ou une application ou même en mode totalement manuel, il vous faut calibrer votre système de son.

3. Acheter un nouvel équipement

Si les deux options précédentes n’ont pas fonctionné, il est peut-être temps d’investir dans un nouvel équipement. Fort heureusement, les barres de son sont aujourd’hui très abordable. Et tout, ou presque, sera mieux que ce que peut proposer votre TV. Pour seulement quelques dizaines d’euros, vous pourrez trouver votre bonheur. Certaines barres de son sont conçues tout particulièrement pour rendre les dialogues plus compréhensibles.

La prochaine étape serait d’acheter un système surround. Si celui-ci dispose d’une enceinte centrale, c’est encore mieux. En mode surround, les dialogues sont principalement envoyés dans l’enceinte centrale. Pouvoir gérer son volume de manière indépendante règlera le problème.