Combien vaut votre iPhone actuel ?

Avec la sortie de l’iPhone 17, de nombreux utilisateurs des produits Apple se demandent combien peut valoir leur ancien modèle à la reprise.

Tl;dr Les valeurs de reprise des anciens iPhone ont fortement baissé, affectant toute la gamme, de l’iPhone SE à l’iPhone 16 Pro Max.

Certains opérateurs offrent des crédits sur reprise plus élevés, rendant le renouvellement vers un iPhone 17 plus attractif financièrement.

La nouvelle gamme iPhone 17 séduit par ses innovations (autonomie, zoom, résistance), mais le choix entre opérateurs et achat direct reste à évaluer.

Des valeurs de reprise en net recul chez Apple

Depuis la sortie simultanée des quatre nouveaux modèles d’iPhone 17, beaucoup s’interrogent sur l’opportunité de changer d’appareil. Malheureusement, une ombre au tableau : la valeur de reprise des anciens iPhone vient d’être revue à la baisse par Apple. Un iPhone 15 Pro Max, par exemple, n’est plus repris qu’à hauteur de 484 euros, contre 586 euros précédemment. Cette tendance affecte toute la gamme, depuis l’iPhone SE (3ᵉ génération), plafonné désormais à 84 euros, jusqu’à l’iPhone 16 Pro Max, qui conserve tout de même un montant maximal de 651 euros.

Pour illustrer ces évolutions, voici quelques repères :

Les anciens iPhone 14 Pro Max passent de 423 euros à seulement 372 euros.

passent de 423 euros à seulement 372 euros. L’iPhone 13 mini, autrefois estimé à 186 euros, ne vaut plus que 158 euros.

À ce rythme, il devient tentant pour certains propriétaires d’envisager d’autres circuits.

Diversifier ses options face à Apple

Face à cette politique restrictive, les consommateurs pourraient trouver leur compte ailleurs. Plusieurs opérateurs proposent actuellement jusqu’à 1023 euros de crédit sur reprise, aussi bien pour les nouveaux que pour les clients fidèles. De quoi faire passer l’achat d’un iPhone 17 Pro Max quasiment pour une formalité financière, en dépit des frais annexes parfois exigés lors de la souscription à un forfait haut de gamme ou l’ouverture d’une nouvelle ligne. La concurrence s’avère donc rude dans la course aux meilleures offres.

Nouveautés séduisantes sur l’iPhone 17 et question du timing pour changer

Du côté des appareils eux-mêmes, la nouvelle gamme impressionne : finesse extrême et résistance inattendue avec l’iPhone Air, zoom optique équivalent x8 grâce au capteur téléphoto du modèle Pro, ou encore autonomie record de dix-huit heures affichée par le grand format Pro Max. D’après nos essais, casser ce dernier relève presque de la mission impossible… Mais est-ce suffisant pour franchir le pas ? Ceux qui possèdent encore un modèle antérieur à l’iPhone 12, surtout datant de 2020 ou avant, auraient sans doute intérêt à se laisser tenter par un renouvellement.

Il reste cependant une question ouverte : vaut-il mieux profiter des offres alléchantes des opérateurs ou rester fidèle à la simplicité d’achat directe auprès d’Apple ? À chacun de jauger selon ses besoins et ses usages quotidiens.