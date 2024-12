Combien de votes pour une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleur Film ?

Pour qu'un film soit nommé dans la catégorie Meilleur Film aux Oscars, il doit obtenir un nombre de votes préférentiels suffisant pour figurer parmi les 10 films les plus plébiscités.

Tl;dr L’Oscar du meilleur film reflète l’opinion de l’industrie cinématographique.

Le nombre de nominations a augmenté pour inclure les blockbusters critiques.

Le nombre de votes nécessaires pour une nomination varie chaque année.

Un regard sur l’Oscar du Meilleur Film

Depuis sa création, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) a su préserver l’aura prestigieuse qui entoure le prix ultime du cinéma : l’Oscar du Meilleur Film. Malgré des erreurs notables dans cette catégorie, les votants de l’Académie parviennent le plus souvent à distinguer un film méritant.

Un prix convoité

Ce qui rend l’Oscar du Meilleur Film si convoité, c’est que l’ensemble des membres de l’AMPAS, des acteurs aux publicistes, participent au processus de nomination. Les nominations dans les autres catégories sont généralement déterminées par les membres de chaque branche, mais pour le Meilleur Film, tout est permis. C’est donc le reflet le plus fidèle de ce que l’industrie pense de l’état du cinéma (et, dans une certaine mesure, de la société) au cours de l’année considérée.

Qu’est-ce qui fait qu’un film se démarque de la majorité pour devenir un nominé au Meilleur Film ? Il y a un nombre spécifique de votes qui permettra au film de franchir le seuil, et ce nombre varie d’année en année.

Le nombre magique de la catégorie du Meilleur Film

Pendant la majeure partie de l’existence des Oscars (c’est-à-dire de 1944 à 2008), la catégorie du Meilleur Film était réduite chaque année à cinq nominés. Ce nombre a changé en 2009 lorsque l’AMPAS a élargi le champ en réaction aux critiques sur l’absence de blockbusters acclamés par la critique comme « The Dark Knight » parmi les cinq derniers.

Aujourd’hui, le nombre magique de votes requis pour obtenir une nomination au Meilleur Film en 2024 est de 901 votes en première place. Ce total est obtenu par un vote préférentiel où chaque membre soumet une liste de ses cinq à dix films préférés de l’année. Les votes sont ensuite comptés et les films les moins bien classés sont éliminés, jusqu’à l’obtention des dix films nominés pour le Meilleur Film.

Le mystère sera révélé le 17 janvier 2025, date à laquelle seront annoncés les dix nominés pour l’Oscar du Meilleur Film.