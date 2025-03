Coinbase vise Deribit pour renforcer son empire des dérivés crypto

Le géant des dérivés crypto Deribit est en pourparlers avancés avec Coinbase.

Tl;dr Coinbase est en discussions avancées pour racheter Deribit, une plateforme leader des options Bitcoin et Ether, afin de renforcer sa présence sur le marché des dérivés crypto.

Deribit, avec une valorisation entre 4 et 5 milliards de dollars, domine le marché des options crypto et a vu son volume de trading exploser en 2024.

Cette acquisition potentielle permettrait à Coinbase de se positionner face à une concurrence croissante dans l’univers des dérivés crypto, où des acteurs comme Kraken explorent également des opportunités similaires.

Coinbase cherche à dominer le marché des dérivés crypto

Principalement connu pour son activité de trading au comptant, Coinbase cherche à renforcer sa présence sur le marché des produits dérivés. Selon Bloomberg, la société américaine serait en négociation avancée pour acquérir Deribit, la principale plateforme spécialisée dans les options sur Bitcoin et Ether. Ce rachat potentiel s’inscrit dans la stratégie d’expansion de Coinbase, déjà active sur les contrats à terme après avoir obtenu les licences nécessaires. En s’alliant à Deribit, Coinbase pourrait diversifier ses offres et attirer de nouveaux utilisateurs, notamment ceux orientés vers les produits financiers plus complexes. L’opération viserait également à capter une part plus importante du volume global des échanges de crypto-actifs. Cette diversification représente un levier clé face à la concurrence grandissante dans le secteur.

Une référence dans les dérivés crypto

Fondée en 2016, Deribit s’est imposée comme la plateforme dominante dans le domaine des dérivés crypto, avec un accent particulier sur les options Bitcoin et Ether. En 2024, la plateforme a enregistré un volume d’échanges impressionnant de près de 1,2 trillion de dollars, soit le double de l’année précédente. Sa valorisation se situerait actuellement entre 4 et 5 milliards de dollars. Deribit bénéficie d’une solide réputation en matière de liquidité et d’efficacité, ce qui lui permet d’attirer des traders professionnels et institutionnels. Son siège à Dubaï et sa licence locale renforcent également sa position sur les marchés émergents. En intégrant Deribit, Coinbase accéderait à une technologie robuste et à un réseau d’utilisateurs spécialisés dans les produits dérivés.

Un marché en pleine effervescence

Le marché des produits dérivés représente aujourd’hui la majorité des volumes de trading dans l’univers crypto, dépassant de loin le simple trading au comptant. Consciente de cet enjeu, Coinbase a déjà fait un pas vers les dérivés en lançant des offres de contrats à terme pour les utilisateurs américains. Cependant, l’intégration d’une plateforme comme Deribit lui permettrait de franchir un cap important et de rivaliser avec d’autres géants comme Binance. Notons que Kraken, autre acteur majeur, aurait également étudié un possible rachat de Deribit, signe de l’intérêt stratégique que représente ce segment. Cette course aux dérivés illustre la volonté des exchanges d’élargir leurs services pour fidéliser une clientèle institutionnelle.

Une opération encore incertaine

Malgré des discussions avancées, aucun accord définitif n’a encore été conclu entre Coinbase et Deribit. Les deux entreprises ont toutefois informé les autorités de régulation de Dubaï de l’état des négociations, ce qui confirme la progression du dossier. Selon Bloomberg, plusieurs points restent encore à valider, et rien ne garantit que l’opération aboutira. Si elle se concrétise, cette acquisition marquerait une étape majeure dans la stratégie de croissance de Coinbase, en lui offrant un avantage concurrentiel considérable sur le marché des dérivés crypto. En attendant, le secteur reste attentif aux évolutions, tant cette transaction pourrait rebattre les cartes dans l’écosystème des exchanges internationaux.